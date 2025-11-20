Το Miss Universe 2025 συνεχίζεται στην Ταϊλάνδη, με τον τελικό να έρχεται στις 21 Νοεμβρίου. Στην πασαρέλα βρέθηκαν νωρίτερα οι υποψήφιες του διαγωνισμού φορώντας εντυπωσιακά κοστούμια που ανέδειξαν την παράδοση και την ιστορία της κάθε χώρας.

H Μαίρη Χατζηπαύλου, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, διάλεξε μια δημιουργία εμπνευσμένη από τη Νίκη της Σαμοθράκης, το διάσημο γλυπτό που βρίσκεται στο Λούβρο.

Στην κάπα της ήταν κρυμμένο και ένα δυνατό μήνυμα: η φράση «Take Our History Back», συμβολίζοντας το ελληνικό αίτημα για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στον τόπο τους.

Η Μαίρη Χατζηπαύλου, οικονομολόγος και μοντέλο, βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες στην Μπανγκόκ, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις και τις συνεντεύξεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού.