Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σύνθετο καιρικό σκηνικό, καθώς συνεχώς αναπτύσσονται νέα μέτωπα καταιγίδων, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι η σύγκρουση ψυχρών αερίων μαζών από τη Βόρεια Ευρώπη με τις θερμές θάλασσες δημιουργεί βαρομετρικά χαμηλά και έντονη αστάθεια, που θα διατηρηθεί τις επόμενες ημέρες.

Όπως εξηγεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, η χώρα βρίσκεται σε μια φάση με «συνεχώς ανατροφοδοτούμενα μέτωπα καταιγίδων», που καθιστούν την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη. Ιδιαίτερα η Δυτική Ελλάδα αναμένεται να δεχτεί βροχοπτώσεις για τις επόμενες έξι ημέρες, με τα φαινόμενα να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα έντασης.

Στην ατμόσφαιρα εισέρχονται πολύ ψυχρές αέριες μάζες από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, οι οποίες συναντούν τις ζεστές θάλασσες της περιοχής. Ο συνδυασμός αυτός οδηγεί στη δημιουργία βαρομετρικών χαμηλών, που ενισχύουν την αστάθεια και προκαλούν έντονες καταιγίδες. Αυτή η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο κρύο και τη θερμότητα των θαλασσών αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα του καιρού τις τελευταίες ημέρες.

Η συνεχιζόμενη παρουσία ψυχρών αερίων μαζών, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες των θαλασσών που έχουν αποθηκευτεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αναμένεται να διατηρήσει την αστάθεια στο καιρικό σκηνικό.

Παρακολουθήστε τον καιρό τώρα στο WINDY, με προβλέψεις από τα μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025

Στα δυτικά άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Το βράδυ στα βορειοδυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση στα βόρεια και τα δυτικά, σε μικρότερη πτώση στην υπόλοιπη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025

Βελτιωμένος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.