Κακοκαιρία πλήττει εκ νέου τη βορειοδυτική Ελλάδα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και συνεχή προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα, Σάββατο, θα παραμείνει βροχερός, με προειδοποιήσεις για το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, όπου αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το απόγευμα.

Στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, οι νεφώσεις θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα βροχών στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Στα νησιά του Αιγαίου αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, με ασθενείς βροχές στο Ανατολικό Αιγαίο και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Αργά τη νύχτα, λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά, φτάνοντας τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς.

Live η πορεία της κακοκαιρία

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι 4-5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς, 3-4 βαθμούς χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως το απόγευμα. Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 21 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 4-5 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς, στα βόρεια χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι νότιοι 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς, στη βόρεια Κρήτη έως 25.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, με ασθενείς βροχές κυρίως το πρωί. Άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς, στα βόρεια 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το βράδυ. Άνεμοι νότιοι 3-4, πρόσκαιρα το απόγευμα έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 20 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε Ιόνιο και Ήπειρο, με σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα, κυρίως στη Ρόδο, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τοπικές βροχές στην Κρήτη έως το απόγευμα. Οι συνθήκες θα ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το βράδυ στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4-5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας τους 8-11 βαθμούς στα βορειοδυτικά, 17-20 στις περισσότερες περιοχές και έως 23 βαθμούς σε Δωδεκάνησα και Κρήτη.