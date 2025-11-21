Σάββατο 22/11 – Επιμονή της κακοκαιρίας στα δυτικά/βορειοδυτικά

Το Σάββατο, στα δυτικά και βορειοδυτικά θα επιμείνουν οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες, με τις αυξημένες νεφώσεις να διατηρούν τη γενική αστάθεια. Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά έως το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα επικρατήσουν μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ από το βράδυ θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Περιορισμένα φαινόμενα στην υπόλοιπη χώρα

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας και πιο τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Στα νησιά του Αιγαίου θα σημειωθούν λίγα παραπάνω διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες, ενώ ασθενείς βροχές αναμένονται πολύ τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και νωρίς το πρωί στα Δωδεκάνησα.

Τοπικές χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα – Μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Από αργά τη νύχτα προς την Κυριακή προβλέπονται τοπικές χιονοπτώσεις ή χιονόνερο στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας, πάνω από τα 1500–1700 μέτρα, χωρίς όμως αξιόλογη ένταση.

Παράλληλα, οι συνθήκες ευνοούν μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε χαμηλές γενικά συγκεντρώσεις, κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Νότιοι άνεμοι και ήπιες Θερμοκρασίες το Σάββατο

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4–6 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και βορειοδυτικά, όπου θα φτάσει τους 16 με 17 και τοπικά 18-19°C, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα παραμείνει υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα φτάνοντας τους 20–23°C και τοπικά στα Δωδεκάνησα και βόρεια Κρήτη τους 24–25°C.

Καιρικές συνθήκες στην Αττική το Σάββατο

Στην Αττική θα επικρατούν αραιές νεφώσεις που σε ορισμένες περιοχές θα γίνονται κατά περιόδους πιο πυκνές, με διαστήματα ηλιοφάνειας μέσα στην ημέρα αλλά και λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 21 και τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν νοτιοδυτικοί στα 4 με 6 μποφόρ.

Καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στους 13 με 19 και τοπικά 20 βαθμούς, με ανέμους από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρη ενίσχυση το απόγευμα στα 5 μποφόρ.

Κυριακή 23/11 – Σταδιακή βελτίωση στα δυτικά, τοπικά φαινόμενα ανατολικά

Την Κυριακή, στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις με βροχές και κυρίως σε Ιόνιο και Ήπειρο και σποραδικές καταιγίδες, αλλά η έντασή τους θα είναι μικρότερη. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά.

Τοπικά φαινόμενα στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο

Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο θα συνεχιστούν οι νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ το πρωί στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν, και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα και κυρίως στη Ρόδο, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα.

Τοπικές χιονοπτώσεις στα πολύ ορεινά – Υποχώρηση σκόνης

Λίγες ασθενείς γενικά χιονοπτώσεις ή χιονόνερο θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας, σε μεγάλα όμως υψόμετρα.

Η αφρικανική σκόνη θα περιοριστεί στο Αιγαίο και σταδιακά θα αποχωρήσει από τη χώρα.

Δυτικοί άνεμοι – Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή

Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση σε όλη τη χώρα, και θα κυμανθεί σε κανονικά επίπεδα για την εποχή στις περισσότερες περιοχές, με πιο χαμηλές τιμές όμως στα βορειοδυτικά, όπου θα φτάσει τους 10–13°C, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16–19°C ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 21–23°C.

Καιρικές συνθήκες στην Αττική την Κυριακή

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, αλλά και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 12 και 18 και τοπικά 19 βαθμών, ενώ οι άνεμοι πνέουν δυτικοί στα 3 με 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα διατηρηθεί με αρκετή ηλιοφάνεια και πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι πνέουν κυρίως δυτικοί στα 3 με 5 μποφόρ.

Προοπτική Δευτέρας και Τρίτης – Σύντομη βελτίωση πριν από νέα επιδείνωση

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ωστόσο, από αργά το βράδυ της Δευτέρας αναμένονται εκ νέου βροχές από τα δυτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.