Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, κυρίως στα δυτικά της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία, με σταδιακή ύφεση από αργά τη νύχτα.

Έντονα φαινόμενα στα δυτικά – Μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, φτάνοντας στο Ιόνιο και το Αιγαίο τα 7 και πρόσκαιρα στο βόρειο Αιγαίο τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, κυμαινόμενη στους 21-23 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά, τα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη στους 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Αραιές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το βράδυ. Θερμοκρασία από 13 έως 20 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το βράδυ. Άνεμοι νότιοι 4-6 και στα νότια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του Ιονίου, την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο. Ύφεση από αργά τη νύχτα. Θερμοκρασία 13-23 βαθμοί, χαμηλότερη στην Ήπειρο.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι νότιοι 4-6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Κυκλάδες και Κρήτη: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς στη βόρεια Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Παρόμοιο σκηνικό με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι νότιοι 5-7 και στα βόρεια πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Εξέλιξη του καιρού το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, κατά τόπους ισχυρές έως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από τα δυτικά. Τοπικές βροχές θα συνεχιστούν στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά στα δυτικά και βόρεια.

Προοπτική νέας μεταβολής από Δευτέρα

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου αναμένονται λίγες τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα, κυρίως στην περιοχή του Καστελλόριζου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος. Από το απόγευμα οι νεφώσεις στα δυτικά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου προβλέπονται αραιές νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά ανατολικότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο