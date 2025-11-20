Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, και συγκεκριμένα σε Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Τα φαινόμενα θα επιμείνουν για ακόμη μία ημέρα και θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά, δίνοντας μεγάλα ύψη βροχής και μεγάλη συχνότητα κεραυνών κυρίως σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Ιθάκη και Κεφαλονιά, σε όλη σχεδόν την Ήπειρο, καθώς και στην Αιτωλοακαρνανία.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά από αργά τη νύχτα, ωστόσο οι βροχές θα συνεχιστούν, αλλά σε μικρότερη ένταση.

Αστάθεια και στα βόρεια και κεντρικά

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, ενώ από το απόγευμα φαινόμενα θα σημειωθούν και στη δυτική Πελοπόννησο. Στις περιοχές αυτές θα εκδηλωθούν κατά τόπους και σποραδικές καταιγίδες.

Ήπιος καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη Ελλάδα αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο.

Μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, σε χαμηλές έως μέτριες συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα στα κεντρικά και νότια.

Νοτιάδες ενισχυμένοι – έως 7 μποφόρ

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4–6 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν πρόσκαιρα και τα 8 μποφόρ.

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στα βορειοδυτικά θα φτάσει τους 16–19°C και τοπικά 20°C, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21–23°C, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη θα αγγίξει τους 24–25°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους και κατά τόπους πιο πυκνές, με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 22 βαθμών, ενώ τοπικά θα φτάσει και τους 23°C. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4–6 μποφόρ, με τις ριπές να αγγίζουν πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς, ενώ τοπικά θα φτάσει και τους 20°C. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως νοτιοανατολικοί στα 3–4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η τάση των επόμενων ημερών

Μέχρι και το τέλος της εβδομάδας θα συνεχιστούν οι βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, με τοπικά έντονα φαινόμενα μέχρι περίπου το Σάββατο το απόγευμα σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία. Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει πιο ήπιος, με νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ και η σκόνη θα παραμείνει σε παρόμοιες συγκεντρώσεις μέχρι και το Σάββατο, για να περιοριστεί την Κυριακή στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει γενικά σε υψηλά επίπεδα μέχρι και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή θα σημειώσει πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, και θα επανέλθει γενικά σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο θα είναι πιο αισθητή στα δυτικά και τα βόρεια.