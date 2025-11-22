Μια νέα σελίδα στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης γράφεται σήμερα, καθώς το ChatGPT εγκαινιάζει παγκοσμίως τη δυνατότητα ομαδικών συνομιλιών για όλους τους χρήστες, είτε έχουν δωρεάν, Go, Plus ή Pro συνδρομή. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή κίνηση της OpenAI, που ακολουθεί την πιλοτική φάση σε περιοχές όπως η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία, και πλέον φέρνει την τεχνολογία σε όλους, ανεβάζοντας τον ψηφιακό βοηθό σε νέο επίπεδο.

Με τη νέα δυνατότητα, έως και 20 άτομα μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα μια κοινή συζήτηση, όπου εκτός από τη μεταξύ τους επικοινωνία, έχουν και τη βοήθεια του ChatGPT για να οργανώσουν μετακινήσεις, να συν-γράψουν κείμενα, να επιλύσουν διαφωνίες ή να διερευνήσουν από κοινού πολύπλοκα θέματα. Ο ψηφιακός βοηθός παρεμβαίνει επιλεκτικά στη συνομιλία μόνον όταν τον καλούν, διασφαλίζοντας την ομαλή ροή της κουβέντας και διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτικότητα κάθε χρήστη, καθώς τα προσωπικά δεδομένα και οι αποθηκεύσεις παραμένουν απόρρητα.

Η έναρξη μιας ομαδικής συνομιλίας είναι απλή και φιλική: αρκεί να πατήσει κανείς το εικονίδιο με τους ανθρώπους, να προσθέσει συμμετέχοντες ή να τους καλέσει μέσω συνδέσμου, ενώ όλοι έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν μικρό προφίλ με όνομα, ψευδώνυμο και φωτογραφία. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι η προσθήκη νέου ατόμου δημιουργεί μια νέα συνομιλία, αφήνοντας αναλλοίωτο τον αρχικό διάλογο.

Η OpenAI δίνει έμφαση στο γεγονός πως το ChatGPT θα συμμετέχει πιο ενεργά στο μέλλον σε ομαδικές συνομιλίες, όχι απλώς ως ατομικός βοηθός αλλά ως συνεργάτης που βοηθά στον σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη λήψη αποφάσεων από κοινού. Πρόκειται για μια στροφή που το μετατρέπει από ένα εργαλείο σε κοινωνική πλατφόρμα που ενώνει φίλους, οικογένειες και συνεργάτες, αναβαθμίζοντας τον τρόπο που συνεργαζόμαστε με την τεχνολογία.

Η παρούσα ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων, μόλις δύο εβδομάδες μετά την παρουσίαση της έκδοσης GPT-5.1, η οποία περιλαμβάνει βελτιώσεις όπως τις “Άμεσες” και “Σκέψεις” εκδόσεις του μοντέλου, και λίγους μήνες μετά το λανσάρισμα της κοινωνικής εφαρμογής Sora, που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να μοιράζονται βίντεο με φίλους σε μορφή παρόμοια με το TikTok.

Η μετάβαση του ChatGPT σε ομαδικές συζητήσεις σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής όπου η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται κομμάτι της ανθρώπινης καθημερινότητας όχι μόνο ως ατομικός βοηθός, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας, δημιουργίας και συλλογικής δράσης σε πραγματικό χρόνο.