Με στόχο την ενίσχυση των ναυτικών ενόψει των Χριστουγεννιάτικων εορτών, ο Οίκος Ναύτου ανακοίνωσε την παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας για ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 400 ευρώ και αφορά ναυτικούς που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Η διαδικασία για την υποβολή των δικαιολογητικών θα διαρκέσει από τις 26 Νοεμβρίου 2025 έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2025. Η χριστουγεννιάτικη οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί στους δικαιούχους σταδιακά, ενώ η καταβολή θα γίνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ναυτικών.

Προϋποθέσεις και κριτήρια για την ενίσχυση

Για να δικαιούνται την ενίσχυση, οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

-Να έχουν τουλάχιστον πέντε χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, με τουλάχιστον δέκα μήνες από την τελευταία τριετία (25/12/2022 έως 25/12/2025).

-Να έχουν μεσολαβήσει από την τελευταία τους απόλυση τουλάχιστον 30 ημέρες και όχι περισσότερο από 24 μήνες, δηλαδή μεταξύ 25/12/2023 και 25/11/2025.

Επιπλέον, οι ναυτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου στον Πειραιά, είτε στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές για τους ναυτικούς που κατοικούν στην Περιφέρεια.

Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών

Η υποβολή των δικαιολογητικών σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4 θα γίνεται αυτοπροσώπως με την προσκόμιση του Ναυτικού ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ και της αστυνομικής ταυτότητας και αυστηρά στις οριζόμενες ημερομηνίες και ώρες όπως αυτές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα με βάση το αρχικό γράμμα του επιθέτου του ναυτικού. Η πρώτη φάση θα διαρκέσει από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025, με επαναληπτικές ημερομηνίες από 8 Δεκεμβρίου έως 19 Δεκεμβρίου.

Ειδικές κατηγορίες δικαιούχων

Η ενίσχυση αφορά και ειδικές κατηγορίες, όπως:

-Ναυτικούς με χρόνιες ασθένειες που δεν μπορούν να εργαστούν και έχουν τουλάχιστον πέντε χρόνια συνολική ναυτική υπηρεσία.

-Ναυτικούς που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τις 25/06/2025 και έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια ναυτική υπηρεσία.

-Ναυτικούς που έχουν επιδοτηθεί για τουλάχιστον δύο μήνες από το Π.Δ. 228/1998 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε.

Οι ναυτικοί που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους και να λάβουν τη βοήθεια των 400 ευρώ για να στηρίξουν τις γιορτές τους. Ωστόσο, η καταβολή της ενίσχυσης δεν αφορά τους ναυτικούς που είναι εγγεγραμμένοι σε σχολές ή προγραμματίζουν να παρακολουθήσουν νέο κύκλο σπουδών κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

Περίοδος κατάθεσης και έλεγχος δικαιολογητικών

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει με αυστηρούς ελέγχους και η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης είναι συνδεδεμένη με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που θέτει η νομοθεσία. Ο Οίκος Ναύτου προειδοποιεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα έγγραφά τους εντός της καθορισμένης περιόδου, καθώς δεν θα γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκτός των καθορισμένων ημερομηνιών.

Διαβάστε ΕΔΩ το ΦΕΚ για την χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης