Επίδομα 400 ευρώ θα λάβουν οι άνεργοι ναυτικοί για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2025, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 2242.10-3/22714/2025 (ΦΕΚ 1559 Β’/01-04-2025). Η έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ναυτικών που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας.

Ποσό ενίσχυσης

Το ποσό που θα καταβληθεί σε κάθε δικαιούχο ανέρχεται σε 400 ευρώ. Η ενίσχυση θα δοθεί ενόψει των εορτών, με στόχο τη στήριξη των ανέργων ναυτικών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Κατάθεση δικαιολογητικών

Η περίοδος ελέγχου των δικαιολογητικών ορίζεται από τις 26 Νοεμβρίου έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2025. Η πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιείται σταδιακά.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται:

α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου Πειραιά, για όσους κατοικούν στην Αθήνα και τον Πειραιά. Η κατάθεση θα γίνεται αυτοπροσώπως, σε σφραγισμένο φάκελο Α4, με την επίδειξη του Ναυτικού Φυλλαδίου και της αστυνομικής ταυτότητας. Οι ημερομηνίες και ώρες προσέλευσης καθορίζονται ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επιθέτου.

β) Στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές ή Παραρτήματα του Οίκου Ναύτου, για τους ναυτικούς της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Για να δικαιούται ο ναυτικός την ενίσχυση, πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, εκ των οποίων δέκα μήνες την τελευταία τριετία (25/12/2022–25/12/2025) ή είκοσι μήνες την τελευταία πενταετία (25/12/2020–25/12/2025).

Επιπλέον, από την τελευταία απόλυσή του έως τις 25/12/2025 δεν πρέπει να έχει μεσολαβήσει διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών ούτε μικρότερο των 30 ημερών. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά, ενώ τα ναυτολόγια πρέπει να είναι επικυρωμένα από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

Ειδικές κατηγορίες δικαιούχων

Το επίδομα δικαιούνται επίσης:

• Ναυτικοί που πάσχουν από χρόνιο νόσημα και έχουν τουλάχιστον πέντε χρόνια θαλάσσια υπηρεσία. Η πιστοποίηση γίνεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή, για κατοίκους εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, από δημόσια νοσοκομεία και μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

• Άνεργοι ναυτικοί εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε. που απολύθηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις μετά τις 25 Ιουνίου 2025 και διαθέτουν τουλάχιστον δύο χρόνια θαλάσσια υπηρεσία.

• Ναυτικοί που επιδοτήθηκαν για τουλάχιστον δύο μήνες μετά τις 25 Δεκεμβρίου 2024 και δεν ναυτολογήθηκαν περισσότερο από έναν μήνα έκτοτε.

Γενικές προϋποθέσεις

Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί με ελληνικό φυλλάδιο ή διαβατήριο, με υπηρεσία σε πλοία ελληνικής σημαίας ή συμβεβλημένα με το ΝΑΤ. Δεν πρέπει να έχουν ασκήσει άλλη βιοποριστική δραστηριότητα μετά την τελευταία τους απόλυση, ούτε να λαμβάνουν σύνταξη ή άλλο βοήθημα από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα.

Τα επιδόματα ανεργίας ή μητρότητας δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής. Ωστόσο, ναυτικοί που φοιτούν ή πρόκειται να φοιτήσουν σε σχολές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης Εμπορικού Ναυτικού κατά την περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών, δεν δικαιούνται το επίδομα, σύμφωνα με το Π.Δ. 228/1998.

Η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων θα ελέγχεται από τον φάκελο των δικαιολογητικών και, εφόσον απαιτείται, από τα στοιχεία του Μητρώου Ναυτικής Υπηρεσίας του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.