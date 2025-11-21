Στα χέρια του Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε, το σχέδιο αυτό στην πρωτόλεια μορφή του, είχε συζητηθεί πριν την συνάντηση στην Αλάσκα.

Ο Πούτιν αποκάλυψε ότι πρώτες πληροφορίες για το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία συζητήθηκαν πριν από τη σύνοδο της Αλάσκας, αλλά το σχέδιο του Τραμπ έχει πλέον επικαιροποιηθεί.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες» ανέφερε, ωστόσο διευκρίνισε πως «είναι επίσης ικανοποιημένη με την τρέχουσα δυναμική της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία οδηγεί στην επίτευξη των στόχων με στρατιωτικά μέσα».

Την ίδια ώρα, όμως, άφησε αιχμές στην Ευρώπη, σχολιάζοντας πως «η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της εξακολουθούν να έχουν την ψευδαίσθηση ότι η Ρωσία μπορεί να ηττηθεί στρατηγικά».

«Η ηγεσία στο Κίεβο είτε δεν διαθέτει αντικειμενικές πληροφορίες για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης είτε δεν μπορεί να την αξιολογήσει αντικειμενικά» σημειώνει και συμπληρώνει πως η Ουκρανία και οι «Ευρωπαίοι εμπρηστές του πολέμου» πρέπει να καταλάβουν ότι τα γεγονότα στο Κουπιάνσκ θα επαναληφθούν και σε άλλα τμήματα του μετώπου». Όπως εξηγεί «το Κουπιάνσκ βρισκόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στις 4 Νοεμβρίου».

Τελεσίγραφο Τραμπ

Στο μεταξύ, μορφή τελεσιγράφου προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έλαβε η πρωϊνή συνέντευξη του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο Fox Radio, όπου ζήτησε να έχει υπογραφτεί η συμφωνία μέχρι την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, που είναι και η Ημέρα των Ευχαριστιών.

Ο Τραμπ φάνηκε σίγουρος πως η Ουκρανία θα απωλέσει και άλλο από το έδαφός της σε σύντομο χρονικό διάστημα και για αυτό τον λόγο θα ήταν προς το συμφέρον της να συναινέσει στην υπογραφή του συμφώνου ειρήνης.

Ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως βασική επιδίωξη των ΗΠΑ είναι να τερματιστεί ο πόλεμος ώστε να σταματήσουν οι σκοτωμοί.

Αναφέρθηκε όμως και στη Ρωσία και στην ανησυχία που υπάρχει για το αν μελλοντικά εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά απέναντι στη Βαλτική και την Ευρώπη λέγοντας πως «θα εμποδιστεί».

Εξάλλου, πρόσθεσε, «Η Ρωσία δεν επιδιώκει να μπλέξει σε περισσότερους πολέμους».

Το δίλημμα Ζελένσκι

Την ίδια ώρα, από εχθές, οπότε και επιδόθηκε στον ουκρανό πρόεδρο το σχέδιο του συμφώνου ειρήνης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με το πιο επώδυνο δίλημμα από την έναρξη του πολέμου.

Και στο διάγγελμα που απηύθυνε στον Ουκρανικό λαό παραδέχτηκε χωρίς περιστροφές ότι «τώρα είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας. Τώρα, η πίεση στην Ουκρανία είναι από τις πιο έντονες. Τώρα, η Ουκρανία μπορεί να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη επιλογή – είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της είτε να διακινδυνεύσει να χάσει έναν σημαντικό εταίρο».

«Ζωή χωρίς ελευθερία»

«Είτε 28 δύσκολα σημεία (του προσχεδίου), είτε ένας εξαιρετικά σκληρός χειμώνας – ο σκληρότερος που υπήρξε ποτέ – και περαιτέρω κίνδυνοι. Ζωή χωρίς ελευθερία, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς δικαιοσύνη», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος στο διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς.