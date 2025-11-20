Το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε σήμερα ότι οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία πρέπει να αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης. Παράλληλα, διευκρίνισε πως, αν και υπάρχουν επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν διεξάγονται αυτή την περίοδο διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για ένα τέτοιο σχέδιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Axios, η Ουάσινγκτον έχει προτείνει στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου. Το σχέδιο, αποτελούμενο από 28 σημεία, προβλέπει την παραχώρηση εδαφών και ορισμένων όπλων στη Ρωσία, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι δεν έχει κάτι νέο να προσθέσει πέραν όσων είχαν συζητηθεί στη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο, στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

«Δεν μπορούμε να προσθέσουμε τίποτα το καινούργιο σε αυτά που ειπώθηκαν στο Άνκορατζ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν επίσημες διαβουλεύσεις ή διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για κάποιο ειρηνευτικό σχέδιο, παρά μόνο επαφές χωρίς θεσμικό χαρακτήρα.

Ερωτηθείς αν ο Πούτιν έχει ενημερωθεί για το λεγόμενο «ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων», ο Πεσκόφ απάντησε: «Δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτά που έχω ήδη πει». Τόνισε, ωστόσο, ότι μια ενδεχόμενη διευθέτηση «θα πρέπει να οδηγήσει στην εξάλειψη των βαθύτερων αιτίων αυτής της σύγκρουσης».

Η θέση της Μόσχας και οι απαιτήσεις του Πούτιν

Ο Πούτιν χαρακτηρίζει τον πόλεμο σημείο καμπής στις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση, την οποία κατηγορεί ότι ταπείνωσε τη χώρα του μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991. Κατά τον ίδιο, η επέκταση του NATO παραβίασε τη ρωσική σφαίρα επιρροής, περιλαμβάνοντας χώρες όπως η Ουκρανία και η Γεωργία.

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει ζητήσει η Ουκρανία να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξης στο NATO, να υιοθετήσει ουδέτερο καθεστώς και να περιορίσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις.

Η δυτική στάση απέναντι στη ρωσική εισβολή

Από την πλευρά τους, οι ηγέτες της δυτικής Ευρώπης και η ουκρανική κυβέρνηση θεωρούν τον πόλεμο μια ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα επιθετική ενέργεια. Έχουν επανειλημμένως δεσμευτεί για τη συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο και για την ήττα των ρωσικών δυνάμεων στο πεδίο.