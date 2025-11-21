Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει την επιλογή να χάσει τον σημαντικότερο εταίρο ή την αξιοπρέπεια της Ουκρανίας. Παράλληλα εξέφρασε την εκτίμηση ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ δύσκολη ενώ τόνισε ότι «η Ουκρανία βρίσκεται σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να προδώσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας ούτε την ίδια την Ουκρανία, και ανέφερε ότι το Κίεβο θα εργαστεί «γρήγορα και εποικοδομητικά» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόσθεσε πως δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να κατηγορήσει την Ουκρανία ότι εκτροχιάζει την ειρηνευτική διαδικασία, ενώ απηύθυνε έκκληση στους Ουκρανούς να διατηρήσουν την ενότητα. Κάλεσε τη Βουλή και την κυβέρνηση να συνεργαστούν στενά «για το καλό της Ουκρανίας».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συντάξει ένα σχέδιο ειρήνης 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο εξετάζεται από το Κίεβο, τη Μόσχα και τις ενδιαφερόμενες χώρες της Ευρώπης.

Το σχέδιο, το οποίο έχει δει το Reuters, δίνει στη Ρωσία – η οποία προχωράει σιγά-σιγά στο πεδίο της μάχης και ελέγχει σχεδόν το ένα πέμπτο της Ουκρανίας – μεγάλο μέρος αυτού που θέλει.

Ωστόσο, κατά το πρακτορείο, περιέχει επίσης ορισμένες προτάσεις που δεν είναι ελκυστικές για τη Μόσχα, καθώς δεν της επιτρέπουν να επιτύχει πλήρως τους δηλωμένους πολεμικούς της στόχους και απαιτούν από τις δυνάμεις της να αποσυρθούν από ορισμένες περιοχές που έχουν καταλάβει.

Axios: Το αμερικανικό ειρηνευτικό προσχέδιο παρέχει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας, παρόμοιες με αυτές του Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία καθορίζει όρους για εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας που βασίζονται στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με κείμενο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα δημοσιογράφος του Axios.

Η προτεινόμενη από την Ουάσινγκτον συμφωνία, η οποία θα ισχύει για 10 χρόνια από την υπογραφή της, αναφέρει ότι «μια σημαντική, σκόπιμη και διαρκής ένοπλη επίθεση» από τη Ρωσία πέρα από τη γραμμή ανακωχής θα θεωρείται επίθεση που απειλεί την διατλαντική ειρήνη.

Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ θα δεσμευτούν να ενεργήσουν σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παραβίασης, υπογραμμίζει το κείμενο του σχεδίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για το ειρηνευτικό σχέδιο, τόνισε ο δημοσιόγραφος του Axios.