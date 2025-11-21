Η Roblox, μία από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες παιχνιδιών στον κόσμο με περισσότερους από 80 εκατομμύρια καθημερινούς χρήστες, ανακοίνωσε ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών: από τον Δεκέμβριο, θα μπλοκάρει κάθε δυνατότητα συνομιλίας ανάμεσα σε παιδιά και άγνωστους ενήλικες.

Τα νέα μέτρα θα ξεκινήσουν σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ολλανδία, ενώ θα επεκταθούν παγκοσμίως από τον Ιανουάριο. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης προς πλατφόρμες με μεγάλο παιδικό κοινό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το επικείμενο αυστραλιανό μέτρο που εξετάζει απαγόρευση των social media για ανήλικους κάτω των 16 ετών.

Συνεχείς επικρίσεις και δικαστικές διαμάχες

Η Roblox έχει δεχτεί έντονη κριτική για την έκθεση παιδιών σε ακατάλληλο περιεχόμενο και επαφές με ενήλικες. Στις ΗΠΑ, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγές σε Τέξας, Κεντάκι και Λουιζιάνα για ζητήματα παιδικής ασφάλειας.

Η NSPCC χαρακτήρισε τα νέα μέτρα «αναγκαία», επισημαίνοντας ότι παιδιά είχαν βρεθεί αντιμέτωπα με «απαράδεκτους κινδύνους», ενώ κάλεσε την εταιρεία να βεβαιωθεί ότι οι αλλαγές θα εφαρμοστούν αποτελεσματικά και όχι απλώς θεωρητικά.

Η ηλικιακή επαλήθευση γίνεται υποχρεωτική

Η πλατφόρμα θα υιοθετήσει για πρώτη φορά ένα σύστημα εκτίμησης ηλικίας μέσω κάμερας μέσα από την εφαρμογή. Η τεχνολογία –σύμφωνα με τον επικεφαλής ασφάλειας της Roblox, Ματ Κάουφμαν– μπορεί να εκτιμήσει την ηλικία ενός χρήστη με ακρίβεια «εντός ενός έως δύο ετών» για ηλικίες 5 έως 25 ετών.

Οι εικόνες που καταγράφονται, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, επεξεργάζονται από εξωτερικό πάροχο και διαγράφονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Οι χρήστες θα κατατάσσονται σε ηλικιακές ομάδες (κάτω των 9, 9–12, 13–15, 16–17, 18–20 και 21+), ενώ θα μπορούν να συνομιλούν μόνο με άτομα της ίδιας κατηγορίας, εκτός αν κάποιος προστεθεί ως «trusted connection» – δηλαδή άτομο που γνωρίζουν πραγματικά.

Για τα παιδιά κάτω των 13, εξακολουθούν να ισχύουν αυστηροί περιορισμοί: απαγόρευση ιδιωτικών μηνυμάτων και συγκεκριμένων τύπων chat, εκτός εάν επιτρέψει διαφορετικά ο γονέας.

Από τα τεστ του BBC στις νέες υποχρεώσεις

Σε δοκιμή του BBC νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ένας 27χρονος κατάφερε να συνομιλήσει με έναν 15χρονο σε διαφορετικές συσκευές, παρά τους περιορισμούς. Η Roblox είχε τότε υποστηρίξει ότι πολλοί χρήστες επιχειρούν να παρακάμψουν τους κανόνες μέσω τρίτων εφαρμογών.

Με το νέο σύστημα, επιχειρεί να κλείσει κάθε πιθανό παράθυρο επικοινωνίας ανάμεσα σε άγνωστους ενήλικες και παιδιά.

Πίεση, διαμαρτυρίες και αλλαγές

Η ανακοίνωση συμπίπτει με μία πρωτότυπη ψηφιακή «διαμαρτυρία» εντός της ίδιας της πλατφόρμας, όπου ομάδες όπως οι ParentsTogether Action και UltraViolet καταθέτουν ψηφιακό αίτημα με πάνω από 12.000 υπογραφές ζητώντας ακόμη πιο αυστηρά μέτρα.

Η Roblox, από την πλευρά της, τονίζει ότι το νέο σύστημα θα επιτρέψει πιο «κατάλληλες για την ηλικία εμπειρίες» και αφήνει να εννοηθεί ότι η χρήση τέτοιων τεχνολογιών θα γίνει σταδιακά το νέο πρότυπο σε όλο τον κλάδο.

Με εκατομμύρια παιδιά να συνδέονται καθημερινά, το διακύβευμα είναι μεγάλο: ένα ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον που θα επιτρέπει τη δημιουργικότητα και το παιχνίδι, χωρίς τον φόβο της ανεπιθύμητης επαφής.