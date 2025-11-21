Ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για πιθανές αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από τη δεύτερη θητεία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες, ενδεχομένως, θα επηρεάσουν το κατά τα άλλα σταθερό επιτελείο των Υπουργών του, σύμφωνα με το CNN.

Το γνωστό ενημερωτικό δίκτυο επικαλείται πολλά άτομα, που γνωρίζουν τις συζητήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την αναφορά, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Τουλάχιστον ένα Υπουργείο στο οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί νέα παραλαβή χαρτοφυλακίου είναι το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, επισημαίνει το CNN.

Το Υπουργείο Ενέργειας, με επικεφαλής τον Κρις Ράιτ, πρώην επιχειρηματία πετρελαίου στο Κολοράντο, του οποίου οι δεσμοί με τον Λευκό Οίκο φέρεται να έχουν διαταραχθεί τους τελευταίους μήνες, ενδέχεται επίσης να επηρεαστεί, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Αξιωματούχοι τόνισαν ότι δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις και το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητο τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ επέστρεψε στο αξίωμα τον Ιανουάριο για τη δεύτερη θητεία του. Η πρώτη του θητεία είδε αρκετές αποχωρήσεις υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, συχνά μετά από πολιτικές συγκρούσεις ή προσωπικές διαφωνίες με τον πρόεδρο.