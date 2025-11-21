«Είμαι xάλκινος Oλυμπιονίκης και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ξανακούσει το όνομά μου…».

Με απογοήτευση ο Πέτρος Γκαϊδατζής Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία, ξεκινά το βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προκειμένου να εκφράσει το παράπονό του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά την ενασχόλησή του με το άθλημα της κωπηλασίας.

Συγκεκριμένα ο νεαρός αθλητής, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, μοιράστηκε ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, όπου εκφράζει το παράπονό του ότι κανείς δεν τον ξέρει και κανείς δεν ασχολείται με αθλήματα όπως η κωπηλασία.

«Στην Ελλάδα ακόμα και ένα Ολυμπιονίκης είναι “άγνωστος”», έγραψε ο ίδιος σε σχόλιο στην ανάρτησή του.

«Είμαι ο Πέτρος…»

«Είμαι xάλκινος Ολυμπιονίκης και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ξανακούσει το όνομά μου. Είμαι ο Πέτρος και πέρυσι το καλοκαίρι κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο άθλημα της κωπηλασίας. Και όπως είπα πριν, είμαι σίγουρος ότι δεν με ξέρεις, γιατί στην Ελλάδα κανείς δεν ασχολείται με αθλήματα όπως η κωπηλασία, με τα λεγόμενα ερασιτεχνικά αθλήματα, που… μόνο ερασιτεχνικά δεν είναι»

Και συνέχισε: «Κάνω 8 ώρες προπόνηση την ημέρα. Η προσέγγιση στην προπόνηση είναι πλήρως επαγγελματική. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε και να μοιραστούμε προς τα έξω, από τις εμπειρίες μας, την προπόνησή μας, τις δυσκολίες μας, τους στόχους μας, τις επιτυχίες μας. Και δεν υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, ακόμη και για έναν αθλητή που κατακτά ένα ολυμπιακό μετάλλιο, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αναγνώριση στη χώρα μας».

«Πώς γίνεται αυτό; Είναι πραγματικά τρελό. Και μόνο μέσω Instagram και TikTok μπορεί κάποιος να ανεβάζει βιντεάκια και να δείχνει το πώς ζει»