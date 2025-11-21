Στη διακοπή της κυκλοφορίας κάθε είδους οχήματος από το 45ο χλμ στη διασταύρωση Λιβαδερού μέχρι το 51ο χλμ κοντά στο Σαραντάπορο, στα όρια της ΠΕ Λάρισας τής Εθνικής οδού Κοζάνης – Λάρισας, προχώρησε η Τροχαία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης.

Κατολισθήσεις βράχων στο οδόστρωμα και πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης υποχρέωσαν τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν στην απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο έως ότου τα συνεργεία της ΠΕ Κοζάνης καταφέρουν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Σύμφωνα με την Τροχαία Κοζάνης, που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές για περιοχές της Π.Ε. Λάρισας και οχήματα μέχρι 3,5 τόνων:

– Μέσω της επαρχιακής οδού Λιβαδερού, Λουτρού Δ. Ελασσόνας και Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας.

– Μέσω της επαρχιακής οδού Σερβίων – Ελάτης, Παλιουριάς, Δεσκάτης και Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας).

Για οχήματα άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων:

Μέσω της Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας από τον κόμβο της Εγνατίας οδού.

Μηνύματα του 112 σε πολλές περιοχές της Ηπείρου που πλήττεται από έντονες βροχοπτώσεις

Σοβαρά προβλήματα από κατολισθήσεις παρατηρούνται σε όλη την Ήπειρο λόγων των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή τις τελευταίες ημέρες με τις Αρχές να προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδαιίτερα προσεκτικοί.

Για πολύ δύσκολη κατάσταση κάνει λόγο μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ζηρού Γιώργος Γιολδάσης. «Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος του νερού που κατεβαίνει από τα ξεροπόταμα και από τα καμμένα. Όλα τα μηχανήματα του Δήμου, της Πολιτικής Προστασίας και ιδωτών βρίσκονται στην περιοχή. Υπάρχουν πλημμυρισμένα σημεία στην Παλιά Φιλιππιάδα» περιγράφει, ενώ με μήνυμα του 112 καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Ζηρού και #Πρέβεζας της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ανάλογα μηνύματα έχουν σταλεί για τους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, τις περιοχές Γεωργίου Καραΐσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας, αλλά και για ην ΠΕ Ιωαννίνων.