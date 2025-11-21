Νέα προβλήματα στην υδροδότηση της Φλώρινας προκάλεσε η έντονη νυχτερινή βροχόπτωση, καθώς η αυξημένη θολότητα στην επιφανειακή υδροληψία οδήγησε στη διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου στη Δροσοπηγή στις 06:00 το πρωί. Παρά τις προσπάθειες των τεχνικών συνεργείων, η επαναλειτουργία του δεν κατέστη δυνατή μέχρι και τις 11:00 π.μ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας, η κατάσταση έχει οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των ήδη περιορισμένων υδατικών αποθεμάτων, εξαιτίας και των προηγούμενων βροχοπτώσεων. Ως αποτέλεσμα, κρίθηκε αναγκαία η διακοπή της υδροδότησης από τις 12:30 μ.μ. έως τουλάχιστον τις 16:30 μ.μ.

Η διακοπή αφορά τα τμήματα της πόλης που οριοθετούνται από τις οδούς Αριστοτέλους, Ηπείρου, Κοντοπούλου, Καυκάσου, Λ. Αβέρωφ, Αιμιλιανού, Λ. Κ. Καραμανλή, Δημ. Παπαθανασίου, Μοναστηρίου και τις γύρω περιοχές.

Η ΔΕΥΑΦ απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους να περιορίσουν την κατανάλωση νερού τις επόμενες ώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή επαναφορά του δικτύου.