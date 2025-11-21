«Στην Enterprise Greece στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις στο κλάδο των logistics και τις δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας με την τουρκική αγορά, μία από τις σπουδαιότερες του κλάδου με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης».

Αυτό υπογραμμίζεται σε ανάρτηση της Εnterprise Greece στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την συμμετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση Logitrans 2025 στην Κωνσταντινούπολη, προβάλλοντας τη δυναμική του ελληνικού κλάδου Logistics & Supply Chain.

Στην ανάρτηση επισημαίνεται ότι το περίπτερο της χώρας μας «προσέλκυσε τις μεγαλύτερες τουρκικές εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον για συνεργασίες με ελληνικές επιχειρήσεις».

Όπως υπενθυμίζεται, το εθνικό περίπτερο το συνδιοργάνωσε Enterprise Greece με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL).

Την ελληνική αποστολή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Κωνσταντίνος Κούτρας, γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ο Χρήστος Σταμπουλόπουλος, σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, η Χρυσοβαλάντω Σταμπούλη, γραμματέας ΟΕΥ Γ΄, η Σοφία Σώτος, επιστημονική συνεργάτης καθώς και ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL).