Το Hyundai Motor Group εγκαινίασε μια νέα εγκατάσταση στο Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) στο Rüsselsheim της Γερμανίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη δέσμευσή της για ευρωπαϊκή καινοτομία και μηχανική αριστεία.

Το “Square Campus” αποτελεί την πιο σημαντική επένδυση σε εγκαταστάσεις Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στο HMETC από τα εγκαίνια του Round Campus το 2003, στηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων, κορυφαίων τεχνολογιών και αναμένεται να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη των μελλοντικών μοντέλων της εταιρείας στην Ευρώπη.

Ο κ. Tyrone Johnson, Managing Director του Hyundai Motor Europe Technical Center δήλωσε: «Η επένδυση στο Square Campus αποτελεί σαφές σημάδι της δέσμευσής μας στην Ευρώπη και αντικατοπτρίζει τη σημασία της στη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας ανάπτυξη. Οι εκτεταμένες νέες δυνατότητες στο HMETC μας δίνουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ευελιξία, δημιουργώντας παράλληλα συναρπαστικές νέες ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των μαρκών μας. Ουσιαστικά, το Square Campus θα μας υποστηρίξει καθώς συνεχίζουμε να αυξάνουμε το μερίδιο αγοράς μας στην Ευρώπη, αναπτύσσοντας νέα οχήματα και τεχνολογίες σχεδιασμένες με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών μας».