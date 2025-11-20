Πάνω από 40 μέρες ολόκληρη η Αμερική ψάχνει ένα 9χρονο κορίτσι, την Μέλοντι Μπάζαρντ.

Η μητέρα της, Άσλι, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε, αλλά αρνείται να πει το παραμικρό στις Αρχές.

Η εξαφάνιση

Στις αρχές Οκτωβρίου, μητέρα και κόρη έφυγαν για ένα μεγάλο ταξίδι με αυτοκίνητο. Επέστρεψε μόνο η μία, η μητέρα.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, σε σημεία της διαδρομής τους, από την Καλιφόρνια μέχρι τη Νεμπράσκα, τις έχουν καταγράψει να φοράνε περούκες, προφανώς για να μην αναγνωριστούν. Η μητέρα νοίκιαζε αυτοκίνητα και άλλαζε τις πινακίδες τους.

Η Άσλι Μπάζαρντ επέστρεψε μόνη της στην Καλιφόρνια, δεν δήλωσε την εξαφάνιση της Μέλοντι και δεν συνεργάζεται με τις Αρχές. Δεν έχει πει λέξη στην Αστυνομία. Κάμερες την κατέγραψαν να σκίζει τις αφίσες και τις φωτογραφίες που τοποθετήθηκαν για την εξαφάνιση της Μέλοντι.

Άλλα βίντεο δείχνουν ότι ξεφορτώνεται πράγματα από το σπίτι. Κυκλοφορεί πάντα και παντού με περούκες.

Πριν από λίγες μέρες συνελήφθη γιατί παγίδευσε μέσα στο σπίτι έναν άντρα που πήγε να βοηθήσει με την εξαφάνιση της Μέλοντι. Αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Τις έρευνες για την εξαφάνιση αναλαμβάνει τώρα το FBI.

Η υπόθεση, που θυμίζει κινηματογραφικό θρίλερ, έχει πάρει τεράστια δημοσιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί μετά από 41 μέρες οι Αρχές δεν συλλαμβάνουν μία εμφανώς αδιάφορη μητέρα, που είναι ξεκάθαρο πως κάτι κρύβει; Ο πατέρας της μικρής έχει πεθάνει, άλλοι συγγενείς έχουν να δουν το παιδάκι χρόνια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι περούκες, το ταξίδι, η συμπεριφορά της μητέρας, αλλά δεν έχουν συγκεντρωθεί ακόμη στοιχεία για διάπραξη εγκλήματος ώστε να την συλλάβουν.

Προτεραιότητα είναι να εντοπιστεί το παιδί, μετά από 41 μέρες, ζωντανό ή νεκρό.