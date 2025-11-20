Η Αριστερά στη Γερμανία προκαλεί αντιδράσεις μετά τη δήλωση του συμπροέδρου της, Γιαν φαν Άκεν, ο οποίος προέτρεψε νέους που θέλουν να αποφύγουν τη στρατιωτική θητεία να καπνίσουν ένα τσιγάρο μαριχουάνας πριν παρουσιαστούν στη στρατολογική υπηρεσία.

Μιλώντας στον ιστότοπο t-online, ο φαν Άκεν ανέφερε ότι το κόμμα του ετοιμάζει έναν οδηγό με «τους καλύτερους τρόπους για να αποφύγετε τη στρατιωτική θητεία». Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση προωθεί νέο μοντέλο εθελοντικής στράτευσης.

Ο συνασπισμός του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς κατέληξε την περασμένη εβδομάδα σε συμφωνία για πρόγραμμα εθελοντικής στρατιωτικής θητείας, με στόχο την ενίσχυση της Bundeswehr, των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας. Το σχέδιο, που πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, προβλέπει αξιολόγηση όλων των ανδρών που έχουν γεννηθεί μετά το 2008.

Αν και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει ως εθελοντικό, υπάρχει το ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτικό εάν δεν συγκεντρωθεί επαρκής αριθμός συμμετεχόντων. Η συζήτηση για την επιστροφή της υποχρεωτικής θητείας έχει ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Ο φαν Άκεν δήλωσε ότι η Αριστερά διαθέτει «πολλές θετικές εμπειρίες» με νέους που δεν θέλουν να αναγκαστούν να φορέσουν στολή, αναφέροντας ως παράδειγμα τη χρήση μαριχουάνας. «Λέγεται ότι το κάπνισμα ενός μεγάλου τσιγάρου μαριχουάνας πριν από την ιατρική εξέταση μπορεί να βοηθήσει στο να κηρυχθεί κάποιος ακατάλληλος για θητεία», πρόσθεσε.

Η Αριστερά αντιτίθεται στα σχέδια στρατιωτικής θητείας, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της άμυνας δεν πρέπει να στηρίζεται στην υποχρεωτική στράτευση. Υπενθυμίζεται ότι η ψυχαγωγική χρήση μαριχουάνας και η περιορισμένη οικιακή καλλιέργεια του φυτού είναι νόμιμες στη Γερμανία από τον Απρίλιο του 2024.