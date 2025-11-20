Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε επίσημα την ενίσχυση της άμυνάς του με τον Δημήτρη Καράδαλη. Ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός, που αγωνιζόταν στον Καμπανιακό, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα των Αρκάδων, σηματοδοτώντας την πρώτη του σημαντική μεταγραφή σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση με μεταγραφή από τον Καμπανιακό του ποδοσφαιριστή, Δημήτρη Καράδαλη, ο οποίος υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο για 4 χρόνια με την ομάδα μας.

Ο Δημήτρης Καράδαλης γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2008 και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Έχει ύψος 1.92μ. και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο σε ηλικία 16 ετών, έχοντας μάλιστα ήδη 13 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Καράδαλη στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες».