Η δεύτερη ημέρα της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις, με αρκετούς βασικούς παίκτες να είναι εκτός ή αμφίβολοι.

Στην αναμέτρηση Εφές – Μπαρτσελόνα, οι Μπομπουά, Ντόζιερ, Λάρκιν, Παπαγιάννης, Πουαριέ και Γιλμάζ δεν θα αγωνιστούν για την Εφές, ενώ ο Νούνιεθ είναι εκτός για τους Καταλανούς.

Στον αγώνα Παναθηναϊκός – Dubai BC, ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί των υπηρεσιών των Χολμς, Λεσόρ, Γιούρτσεβεν και Τολιόπουλου, ενώ οι Τζαϊτέ και Μέισον θα απουσιάσουν για το Ντουμπάι, με τον Μούσα και τον Ράιαν να παραμένουν αμφίβολοι.

Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ χωρίς τους Μπούκερ, Μπράουν, Ντιόπ και Νίμπο, ενώ η συμμετοχή των Μπολμάρο, ΛεΝτέι και Σέστινα θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Η Χάποελ δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Καμπόκλο, Γκίνατ και Μάνταρ.

Τέλος, στο Ρεάλ – Ζάλγκιρις, η Ρεάλ έχει αμφίβολους τους Φελίζ και Λεν, ενώ οι Γκιεντράιτις και Γουίλιαμς-Γκος παραμένουν εκτός για τους Λιθουανούς.