Ένα ρομπότ «προικισμένο» με τεχνητή νοημοσύνη πραγματοποίησε χορευτική επίδειξη ενώπιον του Βλαντιμίρ Πούτιν την Τετάρτη, σε έκθεση που διοργάνωσε η Sberbank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, με στόχο την παρουσίαση των νέων τεχνολογικών της επιτευγμάτων.

Η παράσταση, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, έδειξε τον Ρώσο πρόεδρο να στέκεται απέναντι από το ανθρωποειδές ρομπότ, το οποίο του συστήθηκε και στη συνέχεια χόρεψε το αγαπημένο του κομμάτι, όπως ανέφερε το ίδιο.

Putin met a dancing robot. He looked cautious. Thinking about a robot uprising? pic.twitter.com/i10sRg2F7X — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 19, 2025

«Το όνομά μου είναι Γκριν. Είμαι το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαι απλώς ένα πρόγραμμα σε μια οθόνη, αλλά μια φυσική ενσάρκωση της τεχνολογίας», είπε το ρομπότ στον Πούτιν.

Εκτελεί φυσικές εργασίες

Σύμφωνα με τη Sberbank, το λογισμικό του ρομπότ θα αναβαθμίζεται διαρκώς, ενώ διαθέτει τη δυνατότητα να εκτελεί φυσικές εργασίες. Ένα πιλοτικό πρόγραμμα προβλέπει την ενσωμάτωσή του σε ορισμένα τμήματα της επιχείρησης.

Το ασυνήθιστο περιστατικό παρακολουθήθηκε με προσοχή από τους σωματοφύλακες του Πούτιν. Ένας εξ αυτών στάθηκε ανάμεσα στο ρομπότ και τον Ρώσο ηγέτη, διασφαλίζοντας ότι η απόσταση μεταξύ τους παρέμεινε ασφαλής.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε την εμφάνιση του ρομπότ «πολύ όμορφη» και το ευχαρίστησε για την επίδειξη.

Η παρουσίαση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την πτώση ενός άλλου ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, του Aidol, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στη σκηνή.

Ο Ρώσος πρόεδρος επιθεώρησε, επίσης, ένα από τα νέα έξυπνα ΑΤΜ της Sberbank, το οποίο, με τη βοήθεια κάμερας, μπορεί να παρέχει στους πελάτες βασικές πληροφορίες για την υγεία τους, μετρώντας δείκτες όπως ο σφυγμός και η αρτηριακή πίεση.