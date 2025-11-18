Όλες οι εταιρείες θα επηρεαστούν αν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο επικεφαλής της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, στο BBC.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο BBC News, ο Sundar Pichai είπε ότι, ενώ η αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) ήταν μια «εξαιρετική στιγμή», υπάρχει «παράλογη συμπεριφορά» στην τρέχουσα έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό συμβαίνει εν μέσω φόβων στ Silicon Valley και αλλού για φούσκα, καθώς η αξία των εταιρειών τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες και οι εταιρείες ξοδεύουν μεγάλα ποσά σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο κλάδο.

Ερωτηθείς αν η Google δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τον αντίκτυπο της έκρηξης της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Pichai είπε ότι ο τεχνολογικός γίγαντας θα μπορούσε να αντέξει αυτή την πιθανή «καταιγίδα», αλλά έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας «ότι καμία εταιρεία δεν θα μείνει άτρωτη, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας».

Σε μια εκτενή αποκλειστική συνέντευξη στα κεντρικά γραφεία της Google στην Καλιφόρνια, αναφέρθηκε επίσης στις ενεργειακές ανάγκες, στην επιβράδυνση των κλιματικών στόχων, στις επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην ακρίβεια των μοντέλων AI και στην επίδραση της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας.

Αξίζιε να σημειωθεί ότι η συνέντευξη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η κατάσταση της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται υπό εντατική εξέταση.

Η αξία των μετοχών της Alphabet έχει διπλασιαστεί σε επτά μήνες, φτάνοντας τα 3,5 τρισ. δολάρια (2,7 τρισ. λίρες), καθώς οι αγορές έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ικανότητα του «γίγαντα της διαδικτυακής αναζήτησης» να αποκρούσει την απειλή από την OpenAI, ιδιοκτήτρια του ChatGPT.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υπερ-τσιπ για την τεχνητή νοημοσύνη από την Alphabet, τα οποία ανταγωνίζονται την Nvidia, υπό τη διεύθυνση του Jensen Huang, η οποία πρόσφατα έφτασε την πρώτη παγκοσμίως αξία των 5 τρισ. δολαρίων.

Καθώς οι αποτιμήσεις αυξάνονται, ορισμένοι αναλυτές έχουν εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με ένα περίπλοκο δίκτυο συναλλαγών αξίας 1,4 τρισ. δολαρίων που πραγματοποιούνται γύρω από την OpenAI, η οποία αναμένεται να έχει έσοδα φέτος λιγότερα από το ένα χιλιοστό της προγραμματισμένης επένδυσης.

«Αν κοιτάξουμε πίσω στο διαδίκτυο, ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρξε υπερβολική επένδυση, αλλά κανείς δεν αμφισβητεί σήμερα πόσο βαθιά άλλαξε τον κόσμο», τόνισε ο επικεφαλής της Alphabet. «Πιστεύω ότι με την AI θα συμβεί το ίδιο. Μέρος αυτής της κατάστασης είναι απολύτως λογικό, αλλά υπάρχουν και στοιχεία παραλογισμού».

Τα σχόλιά του ακολουθούν την προειδοποίηση του επικεφαλής της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον, ο οποίος είχε πει στο BBC ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα, αλλά μέρος των χρημάτων που ρίχνονται σήμερα στον κλάδο «μάλλον θα χαθεί».

