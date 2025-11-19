Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Παρασκευής (21/11) με την Παρί, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αντιδράσουν μετά την ήττα στο Μιλάνο από την Αρμάνι.

Η τελευταία προπόνηση είχε καλά νέα, καθώς ο Φρανκ Νιλικίνα μπήκε κανονικά με την ομάδα. Ο Γάλλος πλέι μέικερ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο ΣΕΦ.

Αντίθετα, ο Τάισον Γουόρντ έμεινε εκτός λόγω σφιξίματος στη δεξιά γάμπα. Ο Αμερικανός φόργουορντ θα δοκιμάσει ξανά το πόδι του την Πέμπτη και η συμμετοχή του θα παραμείνει αμφίβολη μέχρι την τελευταία στιγμή.