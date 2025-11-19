Στα 25 του, ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ασταμάτητους σκόρερ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, σημειώνοντας διαρκώς ρεκόρ τόσο με τη Μάντσεστερ Σίτι όσο και με τη Νορβηγία. Το όνομά του πλέον προκαλεί δέος στους αντιπάλους.

Πρόσφατα συμπλήρωσε 50 γκολ στο Champions League, φτάνοντας σε αυτό το ορόσημο πιο γρήγορα από κάθε άλλον στην ιστορία της διοργάνωσης, με μόλις 49 εμφανίσεις. Η εκτόξευσή του, μάλιστα, είχε… προαναγγελθεί από έναν χρήστη του Twitter πριν από επτά χρόνια, όταν είχε γράψει το 2018:

«Υπάρχει ένα 18χρονο παιδί στη Νορβηγία που σκοράρει ασταμάτητα. Κρατήστε το όνομα: Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ».

I remember this name 😅 pic.twitter.com/vls6F5OoLa — Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 19, 2025

Ο Χάαλαντ εντόπισε πρόσφατα το παλιό tweet και επέστρεψε με χιούμορ, σχολιάζοντας: «Το θυμάμαι αυτό το όνομα!». Ο δημιουργός της ανάρτησης, Fredrik, δεν έκρυψε την έκπληξή του, λέγοντας πως τίποτα στο Twitter δεν τον είχε σοκάρει περισσότερο από το να τον «κάνει tag» ο ίδιος ο κορυφαίος επιθετικός του κόσμου.