Υπάρχει η αίσθηση πως ορισμένοι καλλιτέχνες βρίσκουν πιο αργά τον δρόμο τους στο ευρύ κοινό, αλλά η Λυδία Φωτοπούλου είναι μια ηθοποιός που δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητη από εκείνους που λατρεύουν το θέατρο.

Φέτος, το ευρύ κοινό την ανακαλύπτει ξανά τηλεοπτικά, μέσα από τη δραματική σειρά του MEGA, «Μια Νύχτα Μόνο», ωστόσο η ηθοποιός έχει στο βιογραφικό της τον τίτλο της πρώτης γυναίκας που τόλμησε να πατήσει γυμνόστηθη στην ορχήστρα της Επιδαύρου και μια σπαραξικάρδια ερμηνεία, ως Γκόλφω, που αποτύπωσε με λόγια μέσα μας την ουσία της αγάπης.

Η ιστορική «πρώτη» στην Επίδαυρο: Γυμνόστηθη ως Θεονόη

Όπως έχει γίνει γνωστό από συνεντεύξεις της, αλλά και δημοσιεύματα της εποχής, η Λυδία Φωτοπούλου είναι ίσως η πρώτη γυναίκα που πάτησε γυμνόστηθη στην ορχήστρα του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου.

Ήταν το 1982, όταν ο Ανδρέας Βουτσινάς ανέβασε την «Ελένη» του Ευριπίδη και οραματίστηκε τη Θεονόη (την οποία υποδυόταν η Λυδία Φωτοπούλου) γυμνόστηθη, κρατώντας ένα μαστίγιο, πλαισιωμένη από άλλες, επίσης ημίγυμνες γυναίκες. Το τολμηρό κοστούμι του Διονύση Φωτόπουλου είχε προκαλέσει αίσθηση και μάλιστα φιλοξενήθηκε και στο εξώφυλλο του περιοδικού «Ταχυδρόμος» της εποχής.

«Ήμουν η πρώτη ηθοποιός που έπαιξα γυμνόστηθη στην Επίδαυρο… Όταν έπαιξα, δεν είχα όνομα. Έγραφαν στις εφημερίδες: Η Αλεξάνδρα Λαδικού και η γυμνόστηθη Θεονόη», έλεγε πολλά χρόνια αργότερα η Λυδία Φωτοπούλου για εκείνη της την εμπειρία.

Η Λυδία Φωτοπούλου ως Γκόλφω και το βαθύ νόημα της αγάπης

Στη νεότερη γενιά, η αριστοκρατική φιγούρα με το διαρκώς αποτυπωμένο μειδίαμα στο πρόσωπο και την καθαρή, μεστή άρθρωση, έχει συνδεθεί άρρηκτα με το πιο διαδεδομένο σλόγκαν που γέννησε η μικρή οθόνη τα τελευταία 10 χρόνια: «ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια» έλεγε η Λυδία Φωτοπούλου στη σειρά «Η Τούρτα της Μαμάς» και τα social media έπαιρναν φωτιά.

Ωστόσο, το θεατρόφιλο κοινό είχε την ευλογία να την παρακολουθήσει να σπαράζει επί σκηνής ως Γκόλφω, περιγράφοντας σχεδόν απόκοσμα και σε μόλις ένα λεπτό το νόημα της αγάπης. Οι στίχοι που φύτεψε επιμελώς η Λένα Κιτσοπούλου στο έργο του Σπυρίδωνος Περσιάδη, στην ομότιτλη παράσταση σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου το 2013, αναδύθηκαν μέσα από τη Λυδία Φωτοπούλου και προκάλεσαν τεκτονικές δονήσεις στους θεατές.

«Είναι η αγάπη φονικό που ζωντανό σ’ αφήνει. Είναι η αγάπη ξενιτιά που παίρνει το παιδί σου μα κάθε μέρα καρτερείς μη και γυρίσει πίσω» μαρτυρεί η Λυδία Φωτοπούλου σε μια σκηνή χωρίς στολίδια και φώτα που γεμίζει μόνο με τη δύναμη της ερμηνευτικής της δεινότητας.

Αν δεν έχεις δει την αγάπη μέσα από τα μάτια της Λυδίας Φωτοπούλου, δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι αγάπη.

Δες ένα συγκλονιστικό απόσπασμα από τη Γκόλφω: https://www.youtube.com/watch?v=hfdvoC_SWCc

Η Λυδία Φωτοπούλου και η ζωή που εξηγεί την περσόνα

Η Λυδία Φωτοπούλου γεννήθηκε στην Καβάλα το 1956, αλλά η καρδιά της παιδικής της ηλικίας χτυπούσε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Ωδείου/ΚΘΒΕ, άρχισε να υφαίνεται το νήμα της καλλιτεχνικής της πορείας, μιας διαδρομής που μετρά σχεδόν 50 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο ελληνικό θέατρο.

Η σκηνή δεν ήταν απλώς επιλογή, ήταν «ανάσα». Η ξαφνική απώλεια της μητέρας της στα 14 της χρόνια αποτέλεσε ένα κρίσιμο γεγονός που σημάδεψε τη ζωή της, οδηγώντας την να βρει στο θέατρο καταφύγιο και δύναμη. Αυτή η βαθιά βιωματική αλήθεια είναι που κάνει την προσέγγισή της στους ρόλους να χαρακτηρίζεται από ασύγκριτο βάθος και ειλικρίνεια.

Ξεκινώντας στα τέλη του ’70 από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες, με τον Γιάννη Χουβαρδά να την καθοδηγεί σε παραστάσεις-σταθμούς, όπως το θρυλικό έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Έγινε μητέρα σε πολύ νεαρή ηλικία, συνδυάζοντας με επιτυχία τη γονεϊκότητα με την απαιτητική καλλιτεχνική της πορεία, μια πράξη που αντικατοπτρίζει τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της.

Η Λυδία Φωτοπούλου είναι μια καλλιτέχνης που έχει επιλέξει συνειδητά να αποτραβηχτεί από την επιφανειακή κουλτούρα του lifestyle, δίνοντας έμφαση μόνο στο ουσιαστικό έργο και την τέχνη της υποκριτικής, γεγονός που την κατατάσσει δικαίως ανάμεσα στις σπουδαιότερες πρωταγωνίστριες της γενιάς της.

