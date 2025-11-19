Ληστεία σε κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 18/11 στο Περιστέρι.

Δύο κουκουλοφόροι, ανενόχλητοι, μέσα σε δύο λεπτά σήκωσαν τα πάντα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε εργαζόμενη του καταστήματος στο TikTok, οι ληστές έσπασαν την γυάλινη βιτρίνα και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους μπήκαν στο μαγαζί και άρπαξαν ό,τι μπορούσαν.