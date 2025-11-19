Ληστεία σε κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 18/11 στο Περιστέρι.
Δύο κουκουλοφόροι, ανενόχλητοι, μέσα σε δύο λεπτά σήκωσαν τα πάντα.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε εργαζόμενη του καταστήματος στο TikTok, οι ληστές έσπασαν την γυάλινη βιτρίνα και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους μπήκαν στο μαγαζί και άρπαξαν ό,τι μπορούσαν.
@kiriakisx♬ πρωτότυπος ήχος – kiriakisx @kiriakisx Πείραξαν τους κόπους μιας ζωής. Χτύπησαν την προσπάθεια, τη σκληρή δουλειά, τις μέρες και τις νύχτες που χτίσαμε αυτό το μαγαζί. Νόμιζαν ότι θα μας ρίξουν; ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ. 🔥 Όταν πατάς κάτω ανθρώπους που παλεύουν… σηκώνονται πιο δυνατοί από ποτέ.» Hashtags: #ΚΥΡΙΑΚΗΣ #kiriakisx #ΚόποιΜιαςΖωής #ΔεΜαςΡίξατε #ΕπιστρέφουμεΔυνατά ♬ πρωτότυπος ήχος – kiriakisx