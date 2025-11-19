Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 27χρονος που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ληστείας, βρέθηκε τελικά κατηγορούμενος για προσέλκυση ανηλίκου για γενετήσιους λόγους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός άνδρας ανέφερε ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας δέχθηκε επίθεση από ομάδα περίπου 20 ατόμων. Οι δράστες, χρησιμοποιώντας σωματική βία, τού αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, το οποίο περιείχε χρήματα, χρεωστική κάρτα και προσωπικά έγγραφα.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι ο 27χρονος βρισκόταν στο σημείο μαζί με μια 14χρονη, με την οποία είχε δώσει ερωτικό ραντεβού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γνώριζε την ηλικία της, ενώ η γνωριμία τους είχε ξεκινήσει μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά προχώρησαν στη σύλληψη του 27χρονου, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος του για το αδίκημα της προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τη πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.