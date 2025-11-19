Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα, όταν προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού στην είσοδο της Νεοχωρούδας, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Η οδηγός του οχήματος κατάφερε να βγει εγκαίρως πριν αυτό παραδοθεί στη φωτιά.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 4:25 τα ξημερώματα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, το Ι.Χ. καταστράφηκε ολοσχερώς. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.