Έφεση κατά απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, το οποίο καταδίκασε σε φυλάκιση τριών ετών, με αναστολή, μία 40χρονη, η οποία κακοποιούσε συστηματικά το βρέφος της, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει μόνιμες σωματικές βλάβες, άσκησε Εισαγγελέας Εφετών.

Διαφωνώντας με το ύψος της ποινής και κρίνοντας ότι θα έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη, η εισαγγελική λειτουργός άσκησε έφεση. Κατά συνέπεια, η υπόθεση θα δικαστεί εκ νέου, αυτή τη φορά από ανώτερο δικαστήριο και στην προκειμένη περίπτωση, από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Η 40χρονη γυναίκα κρίθηκε, την περασμένη εβδομάδα, ένοχη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου. Είχε προταθεί να της επιβληθεί ποινή κάθειρξης 5 ετών, με τους δικαστές να την καταδικάζουν τελικά σε φυλάκιση τριών ετών, η οποία ανεστάλη επί τριετία.