Προβλήματα στην υδροδότηση αντιμετωπίζει η Φλώρινα λόγω της έντονης βροχόπτωσης των τελευταίων ωρών, η οποία προκάλεσε σημαντική θολότητα στην επιφανειακή υδροληψία της πόλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.), «το τελευταίο 24ωρο η συνεχής βροχόπτωση αύξησε σημαντικά τη θολότητα της επιφανειακής υδροληψίας, γεγονός που επηρέασε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στο διυλιστήριο Δροσοπηγής και τελικά επέφερε και τη διακοπή λειτουργίας του τις νυχτερινές ώρες».

Η διακοπή αυτή είχε ως συνέπεια τη μείωση των υδατικών αποθεμάτων στις δεξαμενές της πόλης. Όπως επισημαίνει η Δ.Ε.Υ.Α.Φ., «με αποτέλεσμα να απαιτείται πλέον διακοπή υδροδότησης σε τμήματα της πόλης Φλώρινας». Δεδομένου ότι η βροχόπτωση, σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ, αναμένεται να συνεχιστεί, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στο σύνολο της πόλης.

Αρχικά, στις 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις περιοχές από την οδό Αριστοτέλους προς Ηπείρου, Κοντοπούλου, Καυκάσου, Λ. Αβέρωφ, Αιμιλιανού, Λ. Κ. Καραμανλή, Δημ. Παπαθανασίου, Μοναστηρίου και στις γύρω περιοχές.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. τονίζει ότι, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν είναι ακόμη δυνατό να εκτιμηθεί ο χρόνος επανυδροδότησης και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού τις επόμενες ώρες.