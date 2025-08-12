Σε επιχείρηση κοντά στο τελωνείο της Κρυσταλλοπηγής, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Φλώρινας κατέγραψαν ένα ακόμα σημαντικό πλήγμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια συστηματικών ελέγχων, οι αρχές εντόπισαν έναν 29χρονο αλλοδαπό να μεταφέρει παράνομα με Ι.Χ. αυτοκίνητο έναν 28χρονο, ο οποίος δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής στη χώρα. Μόλις ο τελευταίος αντιλήφθηκε την αστυνομική παρουσία, προσπάθησε να αποδράσει και να διαφύγει πεζός προς τα αλβανικά σύνορα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Οι αστυνομικοί προέβησαν στη σύλληψη του 28χρονου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, κατοχή ναρκωτικών και απείθεια. Επιπλέον, κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, τρία κινητά τηλέφωνα, το ποσό των 5.550 ευρώ, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και ένας τρίφτης κάνναβης.

Εκκρεμείς καταδίκες και βαριές κατηγορίες

Ύστερα από περαιτέρω έρευνα, αποκαλύφθηκε ότι σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε ήδη καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με συνολική ποινή κάθειρξης δώδεκα ετών και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ. Επιπλέον, έχει εκδοθεί βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης που τον βαρύνει για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

*Οι συνημμένες φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας.