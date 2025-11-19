Τέλος στις ποινικές διώξεις για τους οφειλέτες της εφορίας και του ΕΦΚΑ που πτωχεύουν, «καμπάνες» για τις επιχειρήσεις λιανικής που δεν θα δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, voucher για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επαγγελματίες – οφειλέτες που απειλούνται με οικονομική κατάρρευση αλλά και εξώδικη επίλυση διαφορών φέρνει το νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Στο «πάγο» οι ποινικές διώξεις και για όσους κηρύσσουν πτώχευση. Με τη νέα διάταξη, η ποινική δίωξη για χρέη προς το Δημόσιο και τρίτους και προς τον ΕΦΚΑ αναστέλλεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση του οφειλέτη ή διατάσσει την καταχώριση του ονόματος ή της επωνυμίας του, κατά περίπτωση, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Η λήξη της αναστολής άσκησης ή εμπόδισης της συνέχισης της ποινικής δίωξης επέρχεται από τη διαπίστωση της επέλευσης της απαλλαγής του οφειλέτη ή τη δημοσίευση της αμετάκλητης απόφασης του δικαστηρίου που δέχεται την προσφυγή κατά της απαλλαγής ή την ανακαλεί. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης ολοκληρώσει τη διαδικασία και απαλλαγεί νόμιμα από τα χρέη του μετά την παρέλευση 1 ή 3 ετών, τότε το αδίκημα διαγράφεται τελείως (εξάλειψη του αξιοποίνου). Όσο διαρκεί η αναστολή άσκησης ή εμποδίζεται η συνέχιση της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) και δεν συμπληρώνεται αυτή πριν από την πάροδο ενός (1) έτους από τη λήξη της αναστολής.

2. Καμπάνες για ΙRIS. Αντιμέτωπες με πρόστιμα – φωτιά θα βρεθούν οι επιχειρήσεις λιανικής οι οποίες δεν θα έχουν προσαρμόσει τα σύστημά τους για να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS. Οι καμπάνες που προβλέπονται για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν συνδέσει τις ταμειακές με τα POS και με τα συστήματα της ΑΑΔΕ επεκτείνονται και σε όσες δεν θα έχουν συμμορφωθεί στις νέες υποχρεώσεις με την εφαρμογή του IRIS. Το πρόστιμο ανέρχεται σε 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 20.000 ευρώ, για όσους τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%, όταν οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται τη δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του μέτρου επιβάλλονται «καμπάνες» 200.000 ευρώ ενώ σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην ίδια πενταετία το πρόστιμο αυξάνει στο ποσό των 300.000 ευρώ.

3. Voucher για συμβουλές σε οφειλέτες – επαγγελματίες. Το μηχανισμό πρόληψης οικονομικής κατάρρευσης ενεργοποιεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μέσω ειδικών συμβούλων «έγκαιρης προειδοποίησης», οι επαγγελματίες που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο αφερεγγυότητας θα ειδοποιούνται εγκαίρως και θα λαμβάνουν voucher για να καλύψουν το κόστος πιστοποιημένων συμβούλων, οι οποίοι θα τους καταρτίζουν στοχευμένο σχέδιο διάσωσης. Το πρόγραμμα επεκτείνεται και στην ψυχολογική διάσταση του χρέους, προσφέροντας υπηρεσίες υποστήριξης και εμψύχωσης (mentoring), αναγνωρίζοντας ότι το βάρος της υπερχρέωσης δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και ψυχικό. Η φιλοσοφία του νέου πλαισίου εστιάζει στην έγκαιρη παρέμβαση, πριν ο οφειλέτης βρεθεί σε μη αναστρέψιμη κατάσταση.

4. Εξώδικη επίλυση διαφορών με «κούρεμα» έως 75% στα πρόστιμα. Οι φορολογούμενοι έχουν νέα ευκαιρία να επιλύσουν τις φορολογικές τους διαφορές μέσω εξώδικης διαδικασίας, αποφεύγοντας τις δικαστικές αίθουσες. Μετά την ανασυγκρότηση της ειδικής Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών η οποία θα λειτουργεί έως το Μάρτιο του 2027 οι φορολογούμενοι με εκκρεμείς φορο-υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση έως τις 24 Ιουλίου 2026. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2026 και θα εκδώσει τα πρακτικά έως 31 Μαρτίου 2027. Για να «κλειδώσει» η συμφωνία, ο φορολογούμενος οφείλει εντός δέκα εργάσιμων ημερών να καταβάλει τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου ή το 25% του αυτοτελούς προστίμου. Ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί συμψηφίζονται. Αν παραβιαστεί κάποιος όρος ή καθυστερήσουν δύο συνεχόμενες ή οι δύο τελευταίες δόσεις, ο συμβιβασμός ακυρώνεται αναδρομικά και η αρχική οφειλή επανέρχεται.