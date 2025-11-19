Εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών με «κούρεμα» έως και 75% στα πρόστιμα δίνει νέα ευκαιρία στους φορολογούμενους να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις τους, αποφεύγοντας τις δικαστικές αίθουσες. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μετά την ανασυγκρότηση της ειδικής Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών, η οποία θα λειτουργεί έως τον Μάρτιο του 2027.

Οι φορολογούμενοι που έχουν εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 24 Ιουλίου 2026. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και θα εκδώσει τα σχετικά πρακτικά έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταβάλει μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου ή το 25% του αυτοτελούς προστίμου. Ποσά που έχουν ήδη εξοφληθεί θα συμψηφίζονται.

Σε περίπτωση που παραβιαστεί κάποιος από τους όρους ή καθυστερήσουν δύο συνεχόμενες ή οι δύο τελευταίες δόσεις, ο συμβιβασμός ακυρώνεται αναδρομικά και η αρχική οφειλή επανέρχεται στο σύνολό της.