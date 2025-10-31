Η διαδικασία των προστίμων του Κ.Ο.Κ. μπαίνει σε νέα ψηφιακή εποχή. Μόλις εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία, η αποστολή των τροχονομικών παραβάσεων θα γίνεται μέσω του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος καταγραφής και διαχείρισης παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και προστίμων (Ε.Η.Σ.).

«Η Π.Β.Π. εκδίδεται αποκλειστικά ψηφιακά μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Ε.Η.Σ. Αν η παράβαση διαπιστώνεται μέσω ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, μέσω της εφαρμογής του Ε.Η.Σ. και του Υποσυστήματος διαχείρισης παραβάσεων και προστίμων, εγκρίνει την καταγραφείσα παράβαση. Στις περιπτώσεις αυτόφωρης διαπίστωσης της παράβασης, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο μεταφορτώνει τα στοιχεία της παράβασης στο Ε.Η.Σ. και το σχετικό υποσύστημα».

Η διαβούλευση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις», θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 6.11.2025. Ο στόχος είναι η θεσμοθέτηση του ενιαίου εθνικού πληροφοριακού συστήματος, με τις πρώτες 2.888 κάμερες που θα τοποθετηθούν σταδιακά στο οδικό δίκτυο.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ», έρχεται ο «ΟΔΥΣΕΑΣ», με χιλιάδες κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης, που θα καταγράφουν παραβάσεις ΚΟΚ και θα αποστέλλουν τις κλήσεις απευθείας στο κινητό των οδηγών μέσω SMS ή της προσωπικής τους θυρίδας στο Gov.gr. «Πρόκειται για την Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔΥΣΕΑΣ), η οποία θα αναλάβει την εγκατάσταση των καμερών και την οικονομική διαχείριση των προστίμων».

Η Π.Β.Π. επιδίδεται ψηφιακά, μέσω της θυρίδας του πολίτη, ενώ η διαδικασία για συνιδιοκτήτες ή εταιρικά οχήματα ορίζει ποιος θεωρείται παραβάτης. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση εντός 7 ημερών μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, για να δηλώσει ποιος ήταν ο πραγματικός οδηγός.

Η υποβολή ενστάσεων γίνεται ψηφιακά μέσα από το Ε.Η.Σ., με δυνατότητα ψηφιακών ραντεβού και βιντεοκλήσεων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 3 ημερών από την κοινοποίηση της Π.Β.Π., με αυθεντικοποίηση μέσω OTP ή Gov.gr Wallet. Το σύστημα διαλειτουργεί με Taxisnet και άλλες υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της διαδικασίας.

Πώς να αποφύγετε πρόστιμα βλέποντας τα όρια ταχύτητας μέσω Google Maps

Ένας πρακτικός τρόπος για να μειώσετε τον κίνδυνο παραβάσεων είναι να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο τα όρια ταχύτητας που εμφανίζει η εφαρμογή Google Maps. Το Google Maps εμφανίζει τα ισχύοντα όρια ταχύτητας ανά οδικό τμήμα και ενημερώνει τον οδηγό όταν υπερβαίνει το όριο. Έτσι, μπορείτε να προσαρμόζετε την ταχύτητα άμεσα και να μειώνετε την πιθανότητα να λάβετε ψηφιακό πρόστιμο μέσω Ε.Η.Σ. ή καμερών «ΟΔΥΣΕΑΣ». Επιπλέον, η χρήση της λειτουργίας ειδοποίησης ταχύτητας στο κινητό βοηθά να κρατάτε ασφαλή απόσταση από τα όρια χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από την οδήγηση.