Για τις διασταυρώσεις των ανασφάλιστων οχημάτων μίλησε στο ΕΡΤnews ο Γενικός Γραμματέας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Όπως εξήγησε, η νέα διαδικασία επιτρέπει τον εντοπισμό οχημάτων που δεν πληρώνουν ασφάλεια ή τέλη κυκλοφορίας, μια μεταρρύθμιση που έρχεται μετά από δεκαετίες καθυστέρησης. Μέχρι στιγμής, έχουν σταλεί περίπου 400.000 ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες, με κύριο στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την αύξηση της οδικής ασφάλειας.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που αφορά την ασφάλεια των πολιτών και τη σωστή λειτουργία του κράτους, χωρίς εισπρακτικό χαρακτήρα. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η ασφάλιση ενός οχήματος είναι υποχρεωτική ακόμα και αν αυτό βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, εκτός εάν έχει δηλωθεί ως ακινητοποιημένο.

Στο επόμενο στάδιο, όπως είπε, οι ειδοποιήσεις θα συνοδεύονται και από πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν, ενισχύοντας την τήρηση των κανόνων.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, κατέληξε, στοχεύουν στο να κάνουν τη ζωή των πολιτών πιο εύκολη, να ενισχύσουν την ασφάλεια στους δημόσιους χώρους και να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινότητά μας.