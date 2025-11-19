Voucher για συμβουλές σε οφειλέτες – επαγγελματίες ενεργοποιεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτοντας σε εφαρμογή έναν νέο μηχανισμό πρόληψης οικονομικής κατάρρευσης. Στόχος είναι η έγκαιρη παρέμβαση σε περιπτώσεις επαγγελματιών που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο αφερεγγυότητας.

Μέσω ειδικών συμβούλων «έγκαιρης προειδοποίησης», οι επαγγελματίες θα ειδοποιούνται εγκαίρως και θα λαμβάνουν voucher για να καλύψουν το κόστος πιστοποιημένων συμβούλων. Οι τελευταίοι θα αναλαμβάνουν την κατάρτιση ενός στοχευμένου σχεδίου διάσωσης, προσαρμοσμένου στις ανάγκες κάθε οφειλέτη.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται και στην ψυχολογική διάσταση του χρέους, προσφέροντας υπηρεσίες υποστήριξης και εμψύχωσης (mentoring). Αναγνωρίζεται ότι το βάρος της υπερχρέωσης δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και ψυχικό, και απαιτεί ολιστική προσέγγιση.

Η φιλοσοφία του νέου πλαισίου βασίζεται στην έγκαιρη παρέμβαση, πριν ο οφειλέτης οδηγηθεί σε μη αναστρέψιμη κατάσταση, επιδιώκοντας να ενισχύσει την επιχειρηματική βιωσιμότητα και να αποτρέψει φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού.