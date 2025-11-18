Υψηλές δαπάνες για προσωπική φροντίδα και φωτογράφους καταγράφονται στη γερμανική κυβέρνηση, σύμφωνα με επίσημη απάντηση της καγκελαρίας σε κοινοβουλευτική ερώτηση της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD). Σημαντικά ποσά φαίνεται να έχουν διατεθεί για αισθητικούς, μακιγιέρ και κομμωτές από υπουργούς και ανώτερους αξιωματούχους.

Όπως αποκάλυψαν τα περιοδικά Der Spiegel και Stern, ο καγκελάριος έχει δαπανήσει 12.501 ευρώ για υπηρεσίες αισθητικής, μακιγιάζ και κομμωτικής από τον περασμένο Μάιο έως τον Αύγουστο. Ακόμη μεγαλύτερα ποσά έχει διαθέσει η ομοσπονδιακή υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, η οποία στο ίδιο διάστημα ξόδεψε 19.264 ευρώ για προσωπική φροντίδα.

Από το ποσό αυτό, τα 8.324 ευρώ αφορούν τα έξοδα ταξιδιών του προσωπικού της μακιγιέρ, ο οποίος τη συνόδευε στις μετακινήσεις της. Συνολικά, όλα τα υπουργεία της νέας κυβέρνησης έχουν δαπανήσει 58.738 ευρώ για μακιγιέρ και κομμωτές στους τέσσερις πρώτους μήνες της θητείας τους.

Δαπάνες για φωτογράφους στα υπουργεία

Το υπουργείο Οικονομικών καταγράφει τις υψηλότερες δαπάνες για φωτογράφους, με συνολικό κόστος άνω των 33.700 ευρώ. Ο υπουργός Εξωτερικών ακολουθεί με 19.000 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό για όλα τα υπουργεία ανέρχεται σε 172.608 ευρώ.

Σε περιφερειακό επίπεδο, ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, έχει δεκαπλασιάσει τις σχετικές δαπάνες σε σχέση με τον προκάτοχό του, Χορστ Ζεεχόφερ, φτάνοντας τα 180.000 ευρώ μόνο για το 2022.

Παράδειγμα από το παρελθόν

Αντίστοιχα υψηλά ποσά είχαν προκαλέσει συζητήσεις και στο παρελθόν. Η πρώην υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ είχε χρεώσει το δημόσιο ταμείο με 136.500 ευρώ το 2022, προκειμένου να συνοδεύεται στα ταξίδια της από την προσωπική της μακιγιέζ.

Η ίδια είχε δηλώσει τότε: «Όταν εμφανίζεσαι στην τηλεόραση, πρέπει να φοράς μακιγιάζ λόγω των ισχυρών προβολέων. Διαφορετικά, μοιάζεις με νεκροθάφτη, επειδή είσαι εντελώς γκρίζος».