Οι μάχες στην Ουκρανία έχουν μεταμορφωθεί δραματικά. Ο πόλεμος δεν θυμίζει πλέον τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου τα drones έχουν εξαφανίσει την έννοια της σταθερής πρώτης γραμμής, δημιουργώντας μια ασταμάτητη, εκτεταμένη «γκρίζα ζώνη» όπου η κίνηση γίνεται σχεδόν θανάσιμο ρίσκο.

Μαύροι ουρανοί από drones

Πάνω από τα πεδία των μαχών, ο ουρανός είναι κυριολεκτικά μαύρος από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Κάποια φέρουν κάμερες και θερμικούς αισθητήρες, άλλα είναι οπλισμένα με βόμβες, ενώ ορισμένα παραμένουν ακίνητα στο έδαφος έως ότου τα «ενεργοποιήσει» ένας διερχόμενος στρατιώτης ή όχημα.

Δουλεύουν με ηλεκτρονικά σήματα ή με καλώδια οπτικών ινών που δεν μπορούν να μπλοκαριστούν, ενώ drones εκατέρωθεν αναζητούν χειριστές δεκάδες χιλιόμετρα πίσω από το μέτωπο.

Το αποτέλεσμα: μια νεκρή ζώνη έως και 20 χιλιόμετρα από τις γραμμές των μαχών όπου η εκκένωση τραυματιών, η μεταφορά προμηθειών και η κίνηση στρατιωτών γίνεται σχεδόν αδύνατη.

«Έχουμε πλέον μεταβεί σε έναν πόλεμο μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών», δηλώνει στο Politico ο Συνταγματάρχης Pavlo Palisa, αναπληρωτής επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας.

«Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι πλέον σε θέση να στέκονται σε ενέδρα, να αναχαιτίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα του εχθρού και να διαταράσσουν τις προμήθειες. Εάν εντοπιστείτε, κάθε όπλο στην περιοχή θα σπεύσει αμέσως να σας καταστρέψει».

Ένας νέος τρόπος πολέμου

Τα drones έπαιξαν κομβικό ρόλο από τις πρώτες μέρες της ρωσικής εισβολής, με τα ουκρανικά Bayraktar να καταστρέφουν ρωσικές τεθωρακισμένες φάλαγγες το 2022. Όμως και οι δύο πλευρές είχαν προετοιμαστεί για έναν πιο «παραδοσιακό» πόλεμο χαρακώματα, μηχανοκίνητες επιθέσεις, πυροβολικό.

Η εικόνα άλλαξε ριζικά το 2023–2024

«Τα χαρακώματα άρχισαν να εξαφανίζονται», σημειώνει ο Ιβάν Σεκάτς, εκπρόσωπος της 110ης Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας.

Ο ουκρανικός στρατός, με λιγότερους άνδρες και λιγότερο πυροβολικό, στράφηκε σε οχυρά, παρατηρητήρια και drones. Οι Ρώσοι απάντησαν μειώνοντας το μέγεθος των μονάδων εφόδου, επειδή οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στρατευμάτων εντοπίζονταν εύκολα.

«Χρειάζεται χρόνος για να συγκροτήσουν οι Ρώσοι μια ομάδα εφόδου.Σέρνονται, κρύβονται», εξηγεί ο Συνταγματάρχης Βλαντίσλαβ Βολόσιν.

«Συνήθως δύο ανοίγουν τον δρόμο, αλλά μόνο ένας επιβιώνει».

Οι μικρότερες ρωσικές ομάδες εκμεταλλεύονται την ομίχλη και τη βροχή όταν τα drones δεν μπορούν να πετάξουν. Έτσι κατάφεραν πρόσφατα διεισδύσεις στο Ποκρόβσκ, στο Νοβοπαβλίβκα και στη Ζαπορίζια.

«Η ομίχλη ή η βροχή δημιουργούν καιρικά παράθυρα για διείσδυση», αναφέρει ο Palisa.

Εφοδιαστική κόλαση

Η ουκρανική άμυνα επιβαρύνεται δραματικά. Το πυροβολικό αναγκάζεται να απομακρυνθεί, τα τεθωρακισμένα δεν μπορούν να προσεγγίσουν, οι εναλλαγές στρατευμάτων γίνονται αυτοκτονικές.

«Οι περισσότεροι στρατιώτες πεθαίνουν αυτή τη στιγμή κατά τη διάρκεια της εναλλαγής», τονίζει ο Βολόσιν.

«Οποιοδήποτε είδος παράδοσης ενέχει σοβαρούς κινδύνους».

Αποτέλεσμα: στρατιώτες μένουν εβδομάδες ή και μήνες στη γραμμή μηδέν.

«Ένας πεζικάριος που κάθισε στο μηδέν 60 έως 165 ημέρες, δεν θα ξαναπάει ποτέ εκεί», λέει ο αναλυτής Μίκολα Μπιελιέσκοφ.

Τραυματίες που δεν φτάνουν ποτέ στα νοσοκομεία

Οι τραυματισμένοι στρατιώτες συχνά είναι αναγκασμένοι να περπατούν ή να συρθούν μέχρι και πέντε χιλιόμετρα μέχρι ένα σημείο εκκένωσης.

«Σήμερα, ένας τραυματισμένος στρατιώτης συχνά πρέπει να περπατάει, να τον μεταφέρουν ή να σέρνεται έως και 5 χιλιόμετρα», λέει η αναισθησιολόγος Νταρίνα από το Τάγμα Λύκων Ντα Βίντσι.

«Τα οχήματα πρέπει να περάσουν μέσα από σμήνη ρωσικών drones που επιχειρούν 20–40 χλμ. από την πρώτη γραμμή».

Η τηλεϊατρική μέσω drones έχει πλέον γίνει αναγκαστική πρακτική: ένα Mavic χρησιμεύει τόσο για επικοινωνία όσο και για αποστολή ιατρικού υλικού.

Ακόμη και οι χειριστές drones δεν είναι ασφαλείς χιλιόμετρα πίσω από το μέτωπο.

«Θυμάμαι τις εποχές που μπορούσες να πας να καπνίσεις με ασφάλεια 10 χιλιόμετρα από τη γραμμή επαφής. Τώρα δεν μπαίνουμε εκεί χωρίς κυνηγετικό όπλο», αναφέρει ο Σεκάτς.

«Τα drones οπτικών ινών φτάνουν ήδη στα 15 χιλιόμετρα».

«Το φαινόμενο της συμπίεσης»

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει λύση για την εκτεταμένη ζώνη θανάτου που έχουν δημιουργήσει τα drones.

«Δεν υπάρχει δόγμα για το πώς να οικοδομήσουμε άμυνα όταν έχουμε λίγους πεζούς, ο εχθρός διεισδύει και τα drones διακόπτουν τη σύνδεση με τα μετόπισθεν», λέει ο Μπιελιέσκοφ.

«Αυτή είναι η συνταγή για αργή ρωσική προέλαση το φαινόμενο της συμπίεσης», κατέληξε ο Μπιελιέσκοφ

Με πληροφορίες από Politico