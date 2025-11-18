Ως πιθανό lottery pick του NBA Draft 2026 «βλέπει» τον Νεοκλή Αβδάλα το ESPN, στο πρώτο mock draft της σεζόν 2025/26.

«Οι 33 πόντοι στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Πρόβιντενς τον έβαλαν στο στόχαστρο του NBA, καθώς διάβασε σωστά τα σκριν, έβαλε πέντε τρίποντα και έδειξε τις δυνατότητές του ως ένας ψηλός πλέι-μέικινγκ περιφερειακός. Αν και δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορος για να νικήσει τους αντιπάλους του στο ένας εναντίον ενός, γεγονός που προβληματίζει, οι ομάδες του NBA πάντα θα ψάχνουν ψηλά πλέι μέικερ.

Ο Αβδάλας έχει αρχίσει να δείχνει πράγματα σε έναν μεγάλο ρόλο. Πρέπει να συνεχίσει να βάζει σουτ από απόσταση και να εδραιώσει την αξία του χωρίς την μπάλα. Ταιριάζει στο πλάνο από την άποψη του μεγέθους και των ικανοτήτων, θα έχει την ευκαιρία να φτάσει ψηλά στο Draft αν απαντήσει σε αυτούς τους προβληματισμούς», γράφει ο Τζέρεμι Γου.

Αν ο Αβδάλας επιλεγεί στους πρώτους 14, τότε θα γίνει ο πρώτος Έλληνας που καταφέρνει κάτι τέτοιο μετά από τον Γιώργο Παπαγιάννη (νούμερο 13 το 2016). Φυσικά η συγκεκριμένη εκτίμηση μπορεί να αλλάξει στο μεταξύ, στις επόμενες εκδόσεις του mock draft του ESPN. Σε άλλα mock drafts, ο Αβδάλας τοποθετείται χαμηλότερα.

Σε τέσσερις αγώνες με το Βιρτζίνια Τεκ, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Περιστερίου έχει 16.3 πόντους (38.1% στο τρίποντο, 64.3% στις βολές), 3.5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1.3 μπλοκ ανά 29.3 λεπτά συμμετοχής