Στη σύγχρονη εποχή των μεγάλων αντιθέσεων, η επισιτιστική ανασφάλεια συνυπάρχει με την τεράστια σπατάλη τροφίμων. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να προσπερνάμε ελαφρά τη καρδία, για αυτό και δράσεις για την καταπολέμηση φαινομένων όπως το food waste, μόνο χαρά μπορούν να μας γεμίσουν.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το «Τρόφιμα Αγάπης» της ΑΒ Βασιλόπουλος που αναδεικνύεται σε έναν φάρο ελπίδας και ένα ζωντανό παράδειγμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και πρωτοποριακό σύστημα δωρεάς κοντόληκτων τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, το οποίο όχι μόνο μειώνει δραστικά τη σπατάλη, αλλά ενισχύει χιλιάδες συνανθρώπους μας και προάγει την κυκλική οικονομία στην πράξη.

Το όραμα για «ένα τραπέζι γεμάτο για όλους» ξεκινά το μακρινό 1995 με τον Γεράσιμο Βασιλόπουλο, που ίδρυσε την Τράπεζα Τροφίμων και πραγματοποίησε τις πρώτες δωρεές από τις αποθήκες της ΑΒ προς κοινωφελείς φορείς. Αυτή ήταν μόνο η αρχή.

Στη συνέχεια, το 2013, το πρόγραμμα αποκτά νέα διάσταση, όπου με μια κίνηση ουσίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος επεκτείνει τη δράση και στα καταστήματά της, σε στρατηγική συνεργασία με την Οργάνωση «Μπορούμε».

Έκτοτε, η αλυσίδα της αλληλεγγύης δεν έσπασε ποτέ.

Φτάνοντας στο 2025, δώδεκα χρόνια μετά την επέκταση, τα «Τρόφιμα Αγάπης» έχουν πλέον εδραιωθεί ως ένα πρόγραμμα – πρότυπο, επιβεβαιώνοντας πως το αρχικό όραμα έχει γίνει πλέον μία ζωντανή καθημερινή πράξη.

Η καινοτομία των «Τροφίμων Αγάπης» στηρίζεται στον μεθοδικό και ευέλικτο μηχανισμό τους. Δωρίζονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης τα οποία είναι απόλυτα ασφαλή για κατανάλωση, αλλά πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξης τους ή έχουν ελαφρώς φθαρμένη συσκευασία, καθιστώντας τα μη κατάλληλα προς πώληση.

Η πρωτοπορία του προγράμματος, όμως, δεν σταματά εδώ καθώς είναι το μοναδικό στη χώρα που περιλαμβάνει και φρέσκα είδη, κάτι που απαιτεί εξαιρετική οργάνωση, ταχύτητα και αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας.

Η ροή των δωρεών οργανώνεται σε δύο βάσεις. Στην πρώτη, η διαδρομή ξεκινάει από τις αποθήκες της ΑΒ, όπου τα προϊόντα παραδίδονται στην Τράπεζα Τροφίμων, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση και διανομή τους σε κοινωφελείς οργανισμούς. Ενώ στη δεύτερη, χάρη στη συνεργασία με το «Μπορούμε», το πρόγραμμα λειτουργεί καθημερινά μέσα από τα ίδια τα καταστήματα της ΑΒ, όπου εργαζόμενοι συγκεντρώνουν και διαθέτουν τα κοντόληκτα είδη σε τοπικούς φορείς, ενισχύοντας έτσι την κάθε περιοχή.

Όλο αυτό μπορεί να μην γινόταν ποτέ πραγματικότητα αν δεν υπήρχε ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι εργαζόμενοι της ΑΒ έχουν εκπαιδευτεί και ευαισθητοποιηθεί, αποτελώντας την καθημερινή ενεργή δύναμη που φροντίζει για την ομαλή ροή των δωρεών, με όρεξη και φροντίδα, σύμφωνα με τις αξίες της εταιρείας.

Το αποτέλεσμα αυτής της συντονισμένης προσπάθειας είναι πέραν από εντυπωσιακό και διττό, καθότι έχει τόσο κοινωνικές όσο και περιβαλλοντικές προεκτάσεις.

Κατ’ αρχάς, όταν λένε ότι «κανένα πιάτο δεν πάει χαμένο», το εννοούνε. Μόνο για το 2024, μέσα από το πρόγραμμα, η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει δωρίσει πάνω από 18 εκατομμύρια γεύματα σε ευάλωτες ομάδες και συνεχίζει.

Αυτή η τεράστια προσφορά καλύπτει τις ανάγκες 250 συνεργαζόμενων φορέων (ιδρυμάτων, συσσιτίων, κοινωνικών παντοπωλείων) που στηρίζουν περισσότερους από 123.000 συνανθρώπους μας σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, το πρόγραμμα καλύπτει έως και το 90% των αναγκών σίτισης ορισμένων συνεργαζόμενων φορέων, αποδεικνύοντας τη θεμελιώδη σημασία του.

Παράλληλα, το πρόγραμμα αποτελεί πρότυπο κυκλικής οικονομίας σε εθνικό επίπεδο. Η αξιοποίηση των τροφίμων αντί της απόρριψης έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική μείωση απορριμμάτων που διαφορετικά θα κατέληγαν σε ΧΥΤΑ, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO₂ και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το «Τρόφιμα Αγάπης» βασίζεται σε ισχυρές, διαχρονικές συνεργασίες, όπως:

Η Τράπεζα Τροφίμων, με την οποία η συνεργασία μετράει σχεδόν τρεις δεκαετίες, αναλαμβάνει τη διαχείριση και διανομή των δωρεών που προέρχονται από τις αποθήκες. Ο Γενικός Διευθυντής της, Δημήτρης Νέντας, επισημαίνει: «Μέσα από το πρόγραμμα μαζί με την ΑΒ Βασιλόπουλος σώζουμε τρόφιμα που διαφορετικά θα χάνονταν και τα μετατρέπουμε σε στήριξη για χιλιάδες ευάλωτους συνανθρώπους μας. Η κοινή μας προσπάθεια περιορίζει τη σπατάλη τροφίμων, προστατεύει το περιβάλλον και ενισχύει την κοινωνική συνοχή στην πράξη».

Η Οργάνωση «Μπορούμε» είναι η καθημερινή «γέφυρα» που συνδέει τα καταστήματα της ΑΒ με τους τοπικούς φορείς. Ο Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Συνιδρυτής & Chief Food Saving Warrior, τονίζει: «Είναι πράγματι δύσκολο να εκφράσουμε πόσο ευγνώμονες είμαστε εδώ στο Μπορούμε για την υπέροχη συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος… [η ΑΒ] έχει αντιληφθεί νωρίτερα και πιο ριζικά από κάθε άλλη τη σημασία της μείωσης της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα, αποδεικνύοντάς το διαχρονικά με πράξεις».

Τα «Τρόφιμα Αγάπης» της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι πέρα από ένα πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, μία αλυσίδα προσφοράς που ενώνει την κοινωνική ευαισθησία και τον σεβασμό στο περιβάλλον, με σκοπό να κάνει τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων. Μέσα από την ποιότητα, τη φροντίδα και τη συλλογική προσπάθεια, η ΑΒ Βασιλόπουλος επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στέκεται δίπλα σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της, μετατρέποντας τη σπατάλη σε αλληλεγγύη και διασφαλίζοντας ότι η αλληλεγγύη δεν έχει …ημερομηνία λήξης.