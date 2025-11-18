Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως το βόρειο Ιόνιο –ιδίως την περιοχή Κέρκυρας και Παξών–, την Ήπειρο και, από το μεσημέρι, τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Γενική εικόνα του καιρού

Στα δυτικά και τα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις που θα πυκνώνουν κατά διαστήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη έως 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18-20°C, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 21-23°C και στα νότια τοπικά τους 24-25°C.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θράκη και από το μεσημέρι στη δυτική Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι 4-5, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 11-20°C, χαμηλότερη κατά 2-3°C στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές. Άνεμοι νότιοι 4-5, στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 14-23°C, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία, κυρίως στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στη νότια Εύβοια. Άνεμοι νότιοι 4-6, στην Εύβοια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 13-23°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αραιές νεφώσεις που κατά περιόδους θα πυκνώνουν. Άνεμοι νότιοι 5-6 μποφόρ. Θερμοκρασία 17-24°C, στη βόρεια Κρήτη έως 25°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Άνεμοι νότιοι 5-6, τοπικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 18-24°C.

Αττική: Αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Άνεμοι νότιοι 5-6, στα ανατολικά και νότια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 14-23°C.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Άνεμοι νοτιοανατολικοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 12-20°C.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρές στο βορειοδυτικό Ιόνιο, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμοι νότιοι 4-6, στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου: Βροχές στα δυτικά και βόρεια και σποραδικές καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Αραιές νεφώσεις αλλού, πιο πυκνές στο ανατολικό Αιγαίο. Μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα κεντρικά και νότια.

Σάββατο 22 Νοεμβρίου: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι νότιοι 4-6, τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Συστάσεις για την κακοκαιρία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες, ζητώντας να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας ενόψει της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν ήδη ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων από την κακοκαιρία.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών όπου αναμένεται να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα βρίσκονται ήδη σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και είναι έτοιμες να κλιμακώσουν τη δράση τους, εφόσον απαιτηθεί.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες, σε περιοχές όπου προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες ή θυελλώδεις άνεμοι, να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς.

Επιπλέον, να ελέγξουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές δεν είναι φραγμένα, να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια και μετά από καταιγίδες, και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με υδάτινα ρεύματα χωρίς γέφυρα.

Συνιστάται επίσης να αποφεύγονται οι υπαίθριες εργασίες και οι δραστηριότητες σε θαλάσσιες ή παράκτιες περιοχές, λόγω κινδύνου από πτώσεις κεραυνών. Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, οι πολίτες πρέπει να καταφύγουν σε ασφαλές κτίριο ή αυτοκίνητο και να μην αποχωρήσουν πριν περάσει η καταιγίδα.

Επιπλέον, πρέπει να αποφεύγεται η διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα ή αναρτημένες πινακίδες, καθώς και από σημεία όπου αντικείμενα μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων, όπως η Τροχαία.

Προστασία από κεραυνούς

Σε περιοχές με έντονη κεραυνική δραστηριότητα, όσοι βρίσκονται στο σπίτι δεν πρέπει να κρατούν ηλεκτρικές συσκευές ή τηλέφωνα, καθώς ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Συνιστάται η αποσύνδεση τηλεοράσεων και ηλεκτρικών συσκευών, καθώς και η αποφυγή επαφής με σωληνώσεις ύδρευσης.

Όσοι βρίσκονται σε αυτοκίνητο πρέπει να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα, να παραμείνουν μέσα με κλειστά παράθυρα και αναμμένα φώτα έκτακτης ανάγκης, αποφεύγοντας πλημμυρισμένους δρόμους.

Σε εξωτερικούς χώρους, οι πολίτες πρέπει να καταφύγουν σε κτίριο ή αυτοκίνητο ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, να καθίσουν χαμηλά στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσουν. Δεν πρέπει να καταφεύγουν κάτω από ψηλά δέντρα ή κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα, γραμμές ρεύματος ή φράκτες.

Επιπλέον, συνιστάται να απομακρύνονται από ποτάμια, λίμνες και τη θάλασσα, ενώ αν νιώσουν τα μαλλιά τους να σηκώνονται – ένδειξη επικείμενου κεραυνού – να κάνουν βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, αποφεύγοντας κάθε μεταλλικό αντικείμενο.

Προειδοποίηση της ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται επιδείνωση στη βορειοδυτική Ελλάδα το επόμενο διήμερο, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο συγκεκριμένα, αύριο Τρίτη (18-11-2025) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-2025), έντονα φαινόμενα προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο – κυρίως σε Κέρκυρα και Παξούς – καθώς και στην Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται τακτικά για την εξέλιξη των φαινομένων μέσω των δελτίων της ΕΜΥ (www.emy.gr) και για την κατάσταση του οδικού δικτύου μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛ.ΑΣ. (www.astynomia.gr).

Περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στη διεύθυνση civilprotection.gov.gr.