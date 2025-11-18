Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για τη δράση των εκτελεστών του Γιάννη Λάλα που συνελήφθησαν μαζί με άλλα δύο άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα , οι δύο δράστες είχαν μετακινηθεί με μια BMW μισθωμένη στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη, όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν στενό συνεργάτη του Γιάννη Λάλα στο Παγκράτι

Σημειώνεται ότι ο Μανώλης Πετσίτης, συμμαθητής του Νίκου Παππά, βρισκόταν στο στενό περιβάλλον του υπουργού επί ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο.

Κατά την ανακοίνωση της Αστυνομίας στις 22 Σεπτεμβρίου οι δυο δράστες (28χρονος και 37χρονος), προσέγγισαν την οικία 34χρονου χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες.

Η απόπειρα στο Παγκράτι με την μισθωμένη BMW

Ακολούθως, ο 28χρονος αποβιβάστηκε και πυροβόλησε επανειλημμένα τον 34χρονο, τη στιγμή που εισερχόταν εντός της πολυκατοικίας και αμέσως μετά οι δυο τους διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τις επόμενες μέρες οι εν λόγω κατηγορούμενοι προχώρησαν σε διάφορες ενέργειες κάλυψης των ενεργειών τους όπως αλλαγή πινακίδων και μετακίνηση οχημάτων, για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Αυτό που αποκαλύπτεται σήμερα είναι ότι το όχημα με το οποίο πήγαν στο σπίτι του 34χρονου με τις πλαστές πινακίδες ήταν μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη.