Άλις και Έλεν Κέσλερ, οι διάσημες δίδυμες αδελφές που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον ευρωπαϊκό καλλιτεχνικό χώρο, πέθαναν την ίδια ημέρα στο Γκρούνβαλντ, κοντά στο Μόναχο. Η είδηση έγινε γνωστή έναν χρόνο μετά τα 88α γενέθλιά τους, όταν είχαν δηλώσει: «Η επιθυμία μας είναι να φύγουμε μαζί, την ίδια μέρα. Η ιδέα ότι η μία θα φύγει πρώτη είναι πολύ δύσκολο να αντέχεται».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere Della Sera, οι Κέσλερ είχαν επιλέξει την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, καθορίζοντας οι ίδιες την ημερομηνία. Την πληροφορία επιβεβαίωσε η Βέγκα Βέτσελ, εκπρόσωπος της Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS), της γερμανικής οργάνωσης που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ασθενών.

Όπως ανέφερε η ίδια, ένας γιατρός και ένας δικηγόρος της οργάνωσης παρευρέθηκαν στο σπίτι των διδύμων, προκειμένου να τις συνοδεύσουν στη διαδικασία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου.

Αχώριστες σε όλη τους τη ζωή, οι Κέσλερ είχαν ζητήσει να ταφούν μαζί, σε μία κοινή τεφροδόχο, δίπλα στις στάχτες της μητέρας τους, Έλσα, και του αγαπημένου τους σκύλου, Yellow. Η επιθυμία αυτή είχε επαναληφθεί από την Έλεν σε πρόσφατη συνέντευξή της στην ιταλική εφημερίδα.

Το «διπλό γερμανικό θαύμα» που κατέκτησε την Ιταλία

Η πορεία των Κέσλερ σφράγισε τον κόσμο του θεάματος. Γεννημένες στις 20 Αυγούστου 1936 στο Νέρχαου της Σαξονίας, οι δύο αδελφές έγιναν διάσημες χάρη στη μακρά τηλεοπτική τους καριέρα, ιδιαίτερα στην Ιταλία, όπου τις αποκαλούσαν «τα εθνικά πόδια».

Στα μεταπολεμικά χρόνια, οι Κέσλερ τόλμησαν να παρουσιάσουν χορευτικά νούμερα που θεωρήθηκαν πρωτοποριακά για την εποχή, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν ως «διπλό γερμανικό θαύμα». Η δημοτικότητά τους κορυφώθηκε τη δεκαετία του ’60, μέσα από τις εκπομπές της RAI, ενώ το 1988 παρουσίασαν το τηλεοπτικό πρόγραμμα La fabbrica dei sogni, όπου για πρώτη φορά εμφανίστηκαν σε ξεχωριστούς ρόλους.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές τους επιτυχίες συγκαταλέγονται τα τραγούδια «Da-Da-Umpa» και «La notte è piccola per noi», που έμειναν αξέχαστα στο ευρωπαϊκό κοινό.

Παρότι και οι δύο είχαν μακροχρόνιες σχέσεις, δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Το 2006, ζώντας σε απέναντι σπίτια, αποφάσισαν να δωρίσουν εν ζωή την περιουσία τους στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, δηλώνοντας: «Δεν έχουμε πια συγγενείς, κι αν έχουμε δεν τους γνωρίζουμε. Διαλέξαμε τους MSF επειδή ρισκάρουν τη ζωή τους για τους άλλους, έχουν πάρει το Νόμπελ Ειρήνης και είναι σοβαροί».