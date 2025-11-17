Έφτασε επιτέλους η ώρα για την Μπαρτσελόνα. Μετά από αμέτρητες καθυστερήσεις, εμπόδια και ανατροπές, το νέο «Καμπ Νόου» θα φιλοξενήσει τον πρώτο του αγώνα, με τους φίλους των «μπλαουγκράνα» να αναμένουν την πρώτη σέντρα στην ιστορική του έδρα!

Ο αγώνας της 13ης αγωνιστικής της La Liga κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, στις 22 Νοεμβρίου, θα σηματοδοτήσει την επιστροφή στο ιστορικό γήπεδο, αν και με προσωρινή χωρητικότητα 45.401 θεατών.

We’ve dreamed about the return. Now, it’s here. We’re back home. Back at Spotify Camp Nou 🏟️💙❤️ pic.twitter.com/sMTEuPbUvX — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 17, 2025

Η ομάδα είχε ήδη πραγματοποιήσει ανοικτή προπόνηση στις 7 Νοεμβρίου, ενώ τώρα παίρνει το πράσινο φως για πλήρη χρήση, μετά από πάνω από δύο χρόνια απουσίας από το «Καμπ Νόου». Η ανακαίνιση του θρυλικού γηπέδου κράτησε περισσότερο από το αναμενόμενο, με τη διοίκηση του Τζόαν Λαπόρτα να είχε στο μυαλό της αρχικά την επιστροφή για τα 125 χρόνια του συλλόγου το Νοέμβριο του 2024.

Το «Καμπ Νόου» επιστρέφει και η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να ζήσει ξανά μεγάλες στιγμές στην ιστορική έδρα της!