Ο Κιλιάν Εμπαπέ κατέθεσε μήνυση κατά της Παρί Σεν Ζερμέν και ζητά 240 εκατομμύρια ευρώ για όρους που θεωρεί ότι παραβιάστηκαν στο τελευταίο διάστημα του συμβολαίου του. Ο Γάλλος επιθετικός υποστηρίζει ότι η ομάδα τον παραγκώνισε πριν από τη μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η Παρί απάντησε άμεσα και αποφάσισε να κινηθεί νομικά για την υπεράσπιση των δικών της συμφερόντων. Ο γαλλικός σύλλογος ανέφερε ότι ο Εμπαπέ αρνείται εδώ και έναν χρόνο να βρεθεί εξωδικαστική λύση ώστε να κλείσει η υπόθεση.
Η PSG ισχυρίζεται ότι έχασε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ λόγω της στάσης του παίκτη. Το κλαμπ υποστηρίζει ότι ο Εμπαπέ προκάλεσε το «ναυάγιο» της μεταγραφής του στην Αλ Χιλάλ το 2023 και στη συνέχεια αρνήθηκε νέο συμβόλαιο, αποχωρώντας ως ελεύθερος.
