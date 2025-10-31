Το Χρυσό Παπούτσι για τη σεζόν 2024/25 κατέληξε στα χέρια του Κιλιάν Εμπαπέ, που έκανε εντυπωσιακή πρώτη χρονιά με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γάλλος επιθετικός σημείωσε 31 γκολ στην La Liga, ξεχωρίζοντας ως ο κορυφαίος σκόρερ της Ευρώπης.
Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ο 26χρονος στράικερ παρέλαβε επίσημα το βραβείο σε ειδική τελετή που διοργάνωσε η ομάδα της Μαδρίτης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, οι συμπαίκτες του αλλά και η οικογένειά του, που μοιράστηκαν μαζί του τη χαρά της μεγάλης αυτής διάκρισης.
Kylian Mbappé with the Golden Boot. 🤍 pic.twitter.com/At9Q2tWDKE
— TC (@totalcristiano) October 31, 2025
Οι δηλώσεις του Γάλλου σταρ πρώτου σκόρερ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου:
«Είναι μία πραγματική ευχαρίστηση για μένα, είναι πολύ σημαντικό αυτό το βραβείο. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου που βρίσκονται εδώ και οι οποίοι με βοηθούν.νΕίμαστε ένα εκπληκτικό γκρουπ, μπορούμε να κατακτήσουμε πολλά πράγματα».
