Τραγική κατάληξη είχε η πολύημερη αναζήτηση του Αυστριακού Έρχαρντ Προλ, καθώς βρέθηκε νεκρός έπειτα από 40 ημέρες αγωνίας. Η σορός που εντοπίστηκε στο Πετρομέλισσο κοντά στο Καμάρι Μαγνησίας το απόγευμα της Κυριακής, ταυτοποιήθηκε ως εκείνη του 72χρονου τουρίστα.

Σύμφωνα με τον Ταχυδρόμο, η σορός του πρόκειται να μεταφερθεί για νεκροψία – νεκροτομή, η οποία αναμένεται να αποσαφηνίσει τα αίτια του θανάτου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς προς το παρόν να έχουν δοθεί επίσημα συμπεράσματα.

Ο Έρχαρντ Προλ είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως έκανε κάθε χρόνο. Το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου αναχώρησε από το ξενοδοχείο του στο Στόμιο Λάρισας με νοικιασμένο αυτοκίνητο και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Αν και είχε προγραμματίσει εκδρομή στον Όλυμπο, πληροφορίες ανέφεραν ότι κινήθηκε προς την παραλιακή ζώνη του Αγιόκαμπου, ενώ το κινητό του εξέπεμψε τελευταία φορά νότια της Σωτηρίτσας.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 72χρονος, βάζοντας τέλος στο θρίλερ που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και την οικογένειά του.

Ο Προλ δεν εμφανίστηκε ποτέ στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 4 Οκτωβρίου, όπου είχε εισιτήριο επιστροφής. Η απουσία του κινητοποίησε άμεσα τους συγγενείς του, με την κόρη του, Ούρσουλα Κάιζερ, να ταξιδεύει στην Ελλάδα για να συντονίσει τις έρευνες. Η ίδια είχε μιλήσει με συγκίνηση στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», περιγράφοντας τις δυσκολίες και τη σύγχυση μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν ο ΟΦΚΑΘ και η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης – Δασοπυρόσβεσης Πολιτικής Προστασίας Δίου Ολύμπου, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην προσπάθεια εντοπισμού του Αυστριακού τουρίστα.